Сейчас вопрос предоставления отсрочки регулируется законопроектом №10449 и действующим законом №3633-IX. Поэтому, 9 категорий военнообязанных потеряют право на отсрочку в июле 2024 года, передает 24 Канал.

Смотрите также Вениславский ответил, соответствуют ли темпы мобилизации в Украине ожиданиям власти

Кто потеряет право на отсрочку в июле

С 1 июля 2024 года право на отсрочку потеряют следующие категории:

студенты и аспиранты заочной или вечерней формы, которые получают второе или более высшее образование;

лица, которые работают на предприятиях, учреждениях и организациях Министерства обороны;

лица, которые имеют статус "ограниченно годный";

мужчины, которых во время повторной ВЛК было признано здоровыми;

неполнородные братья погибших на войне военных (право имеют только родные).

Кроме того, отсрочку от мобилизации не будут предоставлять:

лицам, которые ухаживают за инвалидом III группы,

лицам, которые ухаживают за инвалидом II группы, а для некоторых военнообязанных – которые ухаживают за лицами I и II группы;

многодетным мужчинам, которые имеют задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца (в случае погашения задолженности и своевременной уплаты отсрочку можно оформить),

родителям-одиночкам, в случае если мать не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести, не отбывает наказание.

В то же время стоит отметить, что военнообязанным мужчинам, которые получили статус инвалида после 24 февраля 2022 года, необходимо повторно пройти военно-врачебную комиссию, чтобы подтвердить диагноз.

Кто будет иметь право на отсрочку в июле

Часть категорий все же будет иметь право на отсрочку от мобилизации. В частности говорится о:

лицах с инвалидностью, если есть подтверждение от ВВК с обязательством повторного осмотра через 6 – 12 месяцев,

лицах, освобожденных из плена,

родителей 3 и более детей в возрасте до 18 лет, если у них нет задолженности по алиментам,

родителей, приемных родителей и опекунов ребенка с инвалидностью,

родителей, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы,

родителей несовершеннолетнего ребенка, если второй родитель проходит военную службу,

матерях-одиночек и отцах-одиночек,

ученых и учителей, преподавателей, которые работают не менее чем на 0,75 ставки,

опекунов людей, признанных недееспособными согласно решению суда,

лиц, которые содержат родителей с инвалидностью I или II и не имеют трудоспособной жены или мужа,

внуков бабушки или дедушки с I или II группой инвалидности, если все ближайшие родственники отсутствуют, нуждаются в уходе или мобилизованы (однако отсрочку получит только один внук),

военнообязанных, у которых близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины.

Право на отсрочку также имеют судьи, народные депутаты, члены Счетной палаты, дипломаты, омбудсмен, а также работники военных управлений и частей Минобороны.