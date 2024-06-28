Про це народний депутат України, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський сказав під час онлайн-брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ, інформує 24 Канал.

Дивіться також Бронювання міжнародних далекобійників: Володимир Зеленський відповів на петицію

Темпи мобілізації після прийняття нового закону

"З моменту набрання чинності закону темпи мобілізації дозволяють оптимістично дивитися на механізми реалізації цього закону і відповідають тим очікуванням, які ми, Міноборони, головнокомандувач ЗСУ, Генштаб очікували від цього закону", - заявив він.

За його словами, досягнута головна мета, яку закладали в закон про мобілізацію.

Провести аудит всіх військовозобов'язаних громадян України, з'ясувати де хто перебуває, хто придатний хто ні, хто має право на відстрочку, хто заброньований і хто може бути мобілізований. Міноборони щодня моніторить ситуацію з оновленням військово-облікових даних, динаміка достатньо позитивна,

– зазначив Веніславський.

Станом на ранок 26 червня оновили свої військово-облікові персональні дані 2 370 000 громадян України.

Переважна більшість через додаток Резерв+, на другому місці ЦНАПи, на третьому ТЦК та СП. Динаміка гарна, це забезпечує проведення тих мобілізаційних заходів, які здійснює ТЦК та СП. Я думаю, що загалом закон виконав ту місію, заради якого ми його ухвалювали,

– сказав він.