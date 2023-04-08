Російські МіГ-31К покинули Білорусь: у Повітряних силах назвали причину перекидання літаків

Росія забрала з Білорусі свої літаки МіГ-31К, які у кількості трьох одиниць базувались під Мінськом на авіабазі Мачулищі. Окупанти перекинули літаки на територію Росії.

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що росіяни вже не вперше забирають свої МіГи з території Білорусі, пише 24 Канал. Російський МіГ-31К – це носії смертоносної гіперзвукової ракети "Кинджал", яку сили ППО України поки не мають засобів, щоб збити.

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Росія проводить ротацію або регламентні роботи

Речник пояснив, що коли з Білорусі відлітають кілька МіГів, які там розташовані, це може бути ротація або певні технічні моменти. Ігнат наголосив, що росіяни вже так робили і поверталися.

Полковник припустив, що, можливо, ворожі МіГи відлітають на стаціонарні аеродроми, де базуються ці літаки

. За словами Ігната, ймовірно, їм потрібні регламентні роботи, адже техніка повинна обслуговуватися не тільки на стоянці.

Говорити про те, що вони полетіли кудись і не повернулися – не можна. Думаю, що вони все ж таки будуть повернуті,

– сказав Ігнат.

Речник Повітряних Сил ЗСУ нагадав, що повітряні тривоги, які тривають в Україні близько 20 хвилин, можуть свідчити про тренувальні польоти МіГів у Білорусі.

Також Юрій Ігнат наголосив, що загроза ракетних атак не зникла. Він розповів, що авіаційне угруповання ворога залишається на аеродромах, звідки росіяни атакують Україну. Зокрема, на різних аеродромах розосереджена стратегічна авіація.

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