Российские МиГ-31К покинули Беларусь: в Воздушных силах назвали причину переброски самолетов

Россия забрала из Беларуси свои самолеты МиГ-31К, которые в количестве трех единиц базировались под Минском на авиабазе Мачулищи. Оккупанты перебросили самолеты на территорию России.

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что россияне уже не впервые забирают свои МиГи с территории Беларуси, пишет 24 Канал. Российский МиГ-31К – это носители смертоносной гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которую силы ПВО Украины пока не имеют средств, чтобы сбить

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Россия проводит ротацию или регламентные работы

Спикер объяснил, что когда из Беларуси улетают несколько МиГов, находящиеся там, это может быть ротация или определенные технические моменты. Игнат подчеркнул, что россияне уже так поступали и возвращались.

Полковник предположил, что, возможно, вражеские МиГи улетают на стационарные аэродромы, где базируются эти самолеты. По словам Игната, вероятно, им нужны регламентные работы, ведь техника должна обслуживаться не только на стоянке.

Говорить о том, что они улетели куда-то и не вернулись – нельзя. Думаю, что они все же будут возвращены,

– сказал Игнат.

Представитель Воздушных Сил ВСУ напомнил, что продолжающиеся в Украине около 20 минут воздушные тревоги могут свидетельствовать о тренировочных полетах МиГов в Беларуси.

Также Юрий Игнат подчеркнул, что угроза ракетных атак не исчезла. Он рассказал, что авиационная группировка врага остается на аэродромах, откуда россияне атакуют Украину. В частности, на разных аэродромах рассредоточена стратегическая авиация.

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