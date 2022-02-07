Імперія Медведчука, "НАШ" – не наш і гучні фейки: як Росія утворила другий фронт проти України

Війна Росії проти України триває вже 8 років, натомість інформаційна агресія Москви тягнеться значно довше і лише останнім часом наша країна почала завдавати удари у відповідь. Про історію боротьби Незалежної України на інформаційному фронті – читайте в матеріалі сайту 24 каналу.

Як працює російська пропаганда

Після розвалу СРСР та проголошення самостійної України інформаційна залежність від Росії нікуди не зникла. Колишня метрополія у 90-і, хоч і була слабка, але ніколи не забувала про "м'яку силу".

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Російський інформаційний простір і російська адженда домінували в Україні – кремлівська пропаганда працювала на повну силу. Попри це, остаточно переконати українців в тому, що їх країна має бути колонією Росії, не вдалося.

У 2014 році в Україні було повалено промосковський режим – тоді ж Росія розпочала відкриту збройну агресію, загарбала Крим і частину Донбасу. Це була гібридна війна, адже окупанти завдавали удари не лише на полі бою, але й в інформаційному просторі. Потік російських фейків про "громадянську війну", "зелених чоловічків", "розіп'ятих хлопчиків", "двох рабів", "американських найманців", "нацистів-бЄндеровців" тощо зомбував людей та фактично розв'язував окупантам руки.

Тоді ж постало питання – як протидіяти російській пропаганді. Перші спроби були важкими. Як і в зоні реальних бойових дій, важкий тягар взяли на себе волонтери – саме завдяки їх старанням були розвіяно чимало міфів російської пропаганди.

Також до боротьби долучилося чимало українських ЗМІ, що зайняли державницьку позицію. Втім, серед українських засобів масової інформації сформувалася й доволі потужна п'ята колона, що керувалася інтересами Кремля та завдавала неабиякої шкоди Україні –її репутації та обороноздатності.

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МінСтець

Наприкінці 2014 року українська влада зрозуміла необхідність системної протидії російській інформаційній агресії. Саме цим фактом пояснювалась поява нового відомства – Міністерства інформаційної політики. Воно отримало неформальну назву "МінСтець" – від прізвища його очільника – Юрія Стеця.

В Україні появу інституції сприйняли з ентузіазмом, проте, доволі швидко прийшло розчарування –, отримав репутацію синекури для кума тодішнього президента Порошенка, а також став інформаційним прихистком для так званих "порохоботів" – групи інтернет-підтримки голови держави, що більше переймалася відбілюванням його репутації після чергового факапу, ніж системною боротьбою з окупантами та їхніми наративами.

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Так було втрачено час і стратегічну ініціативу, що дозволило проросійським силам перейти в наступ на інформаційному фронті.

Санкції та блокування російських соцмереж

Телеканали "Інтер", NewsOne, 112 Україна, ZIK та інші, сайти "Вєсті" (з 2016 року – Страна.ua), "РІА Новості-Україна", а також купа так званих "блогерів" у соцмережах на чолі з Анатолієм Шарієм, Андрієм Портновим тощо щодня отруювали думки українців.

Лише за 3 роки після початку війни українська влада наважилась завдати удар у відповідь. 28 квітня 2017 на засіданні РНБО було ухвалено санкції проти російських медіа в Україні, а 15 травня того ж року тодішній президент Порошенко своїм указом заборонив діяльність російських соцмереж і пошукових сервісів – Mail.ru, "ВКонтакте" та "Одноклассники".

Влітку 2017-го було відкрито кримінальне провадження проти видавця "Страни-Юа" Гужви. Ще за рік було зупинено антиукраїнську діяльність "РІА Новості-Україна" та заарештовано керівника пропагандистів Вишинського.

Ці кроки дозволили частково заткнути російську пропаганду в Україні, а блокування російських соцмереж і поштових сервісів завдало великого удару не лише по пропагандистах, але по й спецслужбах країни-агресора.

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На цьому етапі боротьби з російською пропагандою стали очевидними також і деякі проблеми. Зокрема, відмова української влади від реалізації судової реформи призвела до того, що багатьом проросійським пропагандистам вдалося уникнути відповідальності, а відсутність політичної волі, чіткої та зрозумілої інформаційної політики, а головне – підкилимні домовленості, не дозволили завершити зачистку інформаційного поля України від агентів впливу ворога.

Як активісти пікетували телеканал "НАШ" 2 лютого 2022 року / Фото Валентини Поліщук:

Таким чином, в інформаційному просторі залишились такі діячі як В'ячеслав Піховшек, Надія Савченко, Ілля Кива, Євгеній Мураєв, Світлана Крюкова, Олена Бондаренко, Матвій Ганапольський, а головне – сам Медведчук.

Розквіт та занепад медійної імперії Медведчука

Зміна влади в Україні не одразу вплинула на ситуацію. Поки президент Зеленський обіцяв "подивитись в очі Путіну", кум останнього – Віктор Медведчук – завершував формування власної медійної імперії, розпочате за часів і сприяння Петра Порошенка.

2019-й і 2020-й роки стали апофеозом проросійського інформаційного шабашу. Лише тоді нова українська влада зрозуміла небезпеку.

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2 лютого 2021 року президент Зеленський на підставі рішення РНБО знищив медійну імперію кума Путіна – було запроваджені санкції проти його міньона та номінала Тараса Козака, а за два тижні – проти самого Медведчука та його дружини Марченко.

"НАШ" – не наш"

Тоді ж були нарешті вимкнені з ефіру пропагандистські канали NewsOne, 112 Україна та ZIK, що діяли в інтересах агресора. Блокування змусило канали Медведчука мігрувати в YouTube та фактично зачинитися у невеличкому гетто, яке практично ніхто не дивився, але на яке так само витрачалися великі гроші.

Після цього в українському телепросторі залишився лише один відверто антиукраїнський телеканал – "НАШ", номінальним власником якого є проросійський політик-популіст Євгеній Мураєв. Той самий, якого британська розвідка відкрито назвала агентом впливу Москви.

Українці вийшли під стіни телеканалу "НАШ" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

"НАШ" неодноразово пікетували представники громадськості, останній великий пікет відбувся 2 лютого. Питання про блокування й цього ресурсу поставало неодноразово, але наразі він і досі працює.

Активісти зібралися біля телеканалу "НАШ": дивіться відео

Другий фронт

Загроза нового повномасштабного вторгнення Росії до України привернула до нашої держави увагу всього світу. Зокрема, й до роботи російських і проросійських пропагандистів у глобальних соцмережах. Нарешті було увімкнено банхамер.

4 лютого 2022 року ранок для багатьох почався з істеричного волання на весь фейсбук журналістки Медведчука Діани Панченко. Виявилося, що адміністрація YouTube заблокувала рештки медійної імперії кума Путіна – канали UkrLive та "Перший Незалежний". Така ж доля спіткала її колег з YouTube-каналів терористів Донбасу.

YouTube заблокував "Перший Незалежний" та UkrLive / Скриншот

Ще раніше серія банів прокотилася по Facebook і Twitter. Якщо так піде далі, то пропагандистам залишиться лише TikTok. Поки що.

Втім, загроза не минула – сайт "Страна.ua", який було забанено у серпні 2021 року, наразі працює через "дзеркало". Нікуди не поділася й мережа телеграмканалів, що діє в інтересах Росії, хоча у 2021 році й по них було завдано доволі потужних ударів.

Підсумовуючи 8 років боротьби з антиукраїнською пропагандою, хочеться сказати – "нарешті", констатувати, що чимало часу та можливостей було втрачено на старті, але й визнати – коли шанс все виправити з'явився, його нарешті не було згаяно. Втім, це лише початок довго шляху. До перемоги.

Як активісти пікетували проросійський телеканал: дивіться відео