Посередництво Катару й інші ініціативи для викрадених дітей: хто повернув найбільше?

Початок 2024 року ознаменувався новим витком міжнародних ініціатив у сфері повернення викрадених українських дітей. Пошук рішення для кризи, спровокованої злочинами російських агентів, фігурує в порядку денному на різних рівнях.До чого домовилися експерти та держслужбовці та чи пришвидшить це повернення дітей – читайте в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

Міжнародна експертна група Bring Kids Back UA (група Єрмака – Кеннеді)

Вперше про створення нової групи заявили ще у вересні 2023 року. Тоді стало відомо про те, хто буде її очолювати і яка мета діяльності.

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У грудні 2023 року співголови – голова Офісу Президента України Андрій Єрмак та баронеса Гелена Кеннеді – провели першу зустріч у вузькому форматі. Уже 9 січня 2024 року зібралися всі 20 членів, серед яких жодного представника експертного та правозахисного середовища України.

Серед позитивних аспектів планів групи Єрмака – Кеннеді – значна увага до повернення "статусних дітей" та до реформи деінституціалізації, прагнення створити алгоритм раннього реагування та попередження депортацій і примусового переміщення. Також передбачена координація зусилля у сфері санкційної політики, комунікаційної стратегії, адаптація кращих практик щодо репатріації і возз'єднання.

Варто відзначити й зусилля щодо посилення ефективності чинних норм міжнародного права та діяльності спеціалізованих міжнародних організацій у цьому контексті.

Водночас очевидно, що на першому засіданні відповіді на питання, як саме, коли, куди і з чиєю допомогою повертати українських дітей з-під контролю Росії, комуніковано не було. Поза увагою залишилися й прогалини в міжнародному праві щодо повернення на Батьківщину "статусних" дітей та оцінки їхніх найкращих інтересів – сфери, де вже існують розбіжності всередині світової спільноти.

Посередництво Катару

На сьогодні Катар – це єдина держава, зусилля якої щодо повернення українських дітей визнаються обома сторонами збройного конфлікту. Водночас російська дитяча уповноважена Марія Львова-Бєлова наполягає на залученні до цього процесу Ватикану. Деталі "співпраці" у випадку обох держав висвітлюються недостатньо, але навіть з такого обсягу інформації можна зробити певні висновки.

По-перше, повернення дітей є двостороннім процесом. Україна, виконуючи свої міжнародні зобов'язання, також сприяє возз'єднанню неповнолітніх громадян Росії, розлучених з їхніми батьками у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Таких випадків за інформацією офіційних осіб Росії – 4.

По-друге, посередництво Катару дозволяє частково замінити застосування тих міжнародних договорів, які були припинені у відносинах з державою-агресоркою.

По-третє, серед випадків повернення, де обидві сторони вказують на посередництво Катару, більшість – возз'єднання кровних родичів, а не репатріація депортованих, зокрема, "статусних" дітей.

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Врешті, варто звернути увагу на культурні особливості Катару, для якого не притаманна чинна в Україні та в Росії система інституційного догляду за дітьми, що може уповільнити темпи повернення сиріт, особливо тих, яких передали в російські родини.

Сприяння Катару зазвичай полягає у налагодженні комунікації між Україною та Росією, фінансуванні витрат на проїзд і проживання законних представників. При цьому алгоритм повернення виглядає так само, як це було й до залучення держави: українські законні представники змушені їхати на територію під контролем Росії і проходити всі ті перевірки, які від них вимагає російська сторона. У цілому у такий спосіб за майже пів року вдалося возз'єднати з родичами близько 20 дітей.

Спеціальний комітет ПАРЄ щодо ситуації з українськими дітьми

Попри те, що орган, який розпочав діяльність в середині грудня 2023 року, займається не лише викраденими дітьми, його члени демонструють зацікавленість у якнайоперативнішому поверненні депортованих маленьких українців.

Вже розроблений комплекс заходів у сфері створення єдиного юридичного механізму повернення, санкційного тиску, ліквідації прогалин у міжнародному праві. Також відбулося посилення співпраці з міжнародними організаціями, зокрема Міжнародним комітетом Червоного Хреста, задоволення потреб дітей у реабілітації та реінтеграції.

Діяльність органу є публічною, до неї широко залучені українські й іноземні експерти та правозахисники. Про ефективність Спеціального комітету можна буде судити згодом, однак напрямок його планів обнадіює.

Міжнародна конференція "Викрадені Росією"

Міжнародна конференція щодо повернення викрадених українських дітей відбудеться 31 січня – 1 лютого 2024 року. Серед зазначених цілей – сприяння репатріації та возз'єднанню з родинами, притягненню винних осіб до відповідальності, підвищенню обізнаності та об'єднання міжнародної підтримки. Відповідна мета є важливою та релевантною ситуації, в якій опинилися викрадені діти. Захід формує значні очікування щодо конкретних результатів.

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Проблемою залишається поєднання гуманітарного аспекту повернення з юридичним – притягнення винних осіб до відповідальності. Вочевидь, що перше, що друге є, вкрай, важливим. Однак, формувати наратив "всі повернуті діти – свідки ваших злочинів у МКС" підриває зусилля щодо репатріації і не є підгрунтям для створення ефективного юридичного механізму.

Підсумовуючи, слід підкреслити: акумуляція зусиль міжнародної спільноти має відбуватися на одному майданчику. Якщо це неможливо зробити, то між усіма ініціативами мають існувати чіткі координаційні зв'язки. Нині сказати про них в українському контексті важко, оскільки публічності у діяльності ініціатив недостатньо, й питання щодо суті залученості тих чи інших суб'єктів залишаються відкритими.

Якщо погодитися з необхідністю "тиші" навколо персональних даних та кейсів викрадених дітей можна, то секретність діяльності міжнародних ініціатив є неприпустимою, бо не дозволяє виміряти її ефективність. А, можливо, в цьому й суть?