Його могила схожа на бібліотеку: де похований Всеволод Нестайко – автор "Тореадорів з Васюківки"

Всеволод Нестайко подарував українським читачам світ, у якому навіть найскладніші пригоди закінчуються дружбою, сміхом і надією. Його книжки пережили кілька поколінь, а імена Яви Реня та Павлуші Завгороднього досі добре знайомі дітям і дорослим.

Та за сонячними історіями про Васюківку стояла непроста біографія – із втратою батька, війною та окупацією. Де завершився життєвий шлях письменника, що відомо про його останній спочинок і який вигляд має могила автора "Тореадорів з Васюківки" – розповідаємо далі у матеріалі 24 Каналу.

Що варто знати про Всеволода Нестайка

Всеволод Зіновійович Нестайко народився 30 січня 1930 року в Бердичеві на Житомирщині. Його батько, Зіновій Нестайко, під час Першої світової війни служив у лавах Українських січових стрільців, а згодом був вояком Української Галицької армії. Мати, Марія Іванівна, викладала російську мову та літературу.

У 1933 році батька письменника заарештували радянські органи. Він загинув у таборі, а Всеволод залишився з матір'ю. Згодом вони переїхали до Києва.

Дитинство Нестайка припало на складний період української історії – Голодомор, репресії, Другу світову війну та нацистську окупацію Києва. Пізніше письменник згадував, що дружба, читання й фантазія допомагали переживати ці роки.



Фантазія, дружба та читання допомагали малому Всеволоду Нестайку у важкі часи / Фото UaModna

Після школи Нестайко вступив на слов'янське відділення філологічного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Після закінчення навчання він працював у редакціях журналів "Дніпро" та "Барвінок", а також у видавництві "Веселка".

За життя письменник створив десятки творів для дітей. У його книжках поєдналися гумор, пригоди, фантастика та увага до дитячої психології. Його герої помиляються, сперечаються, вигадують неймовірні історії та вчаться відповідати за свої вчинки.

"Тореадори з Васюківки", які люблять діти через десятки років

Найвідомішим твором Всеволода Нестайка стала трилогія про друзів Яву Реня та Павлушу Завгороднього. До неї входять повісті "Пригоди Робінзона Кукурузо", "Незнайомець із тринадцятої квартири" та "Таємниця трьох невідомих".

Перші частини циклу вийшли в 1960-х роках. У книжках хлопці будують "метро" під свинарником, вигадують незвичайні пригоди, намагаються влаштувати кориду з коровою Контрибуцією та постійно потрапляють у кумедні ситуації.

Попри радянський час, у якому створювалися ці твори, головними для Нестайка були не ідеологічні гасла, а дружба, уява, гумор і прагнення дітей до самостійності. Саме тому "Тореадори з Васюківки" залишилися популярними й після розпаду СРСР.

У 1979 році трилогію внесли до Особливого почесного списку Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги – IBBY. Книжку переклали більш ніж 20 мовами.

У чому успіх "Тореадорів з Васюківки": дивіться відео

2004 року у видавництві "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" вийшла нова авторська редакція "Тореадорів з Васюківки". Нестайко працював над текстом разом із поетом і редактором Іваном Малковичем, який брав участь у редакторській підготовці. У новій версії прибрали частину радянських ідеологічних нашарувань, а також деталі, які могли бути незрозумілими сучасним читачам.

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Коли помер і де похований Нестайко

Всеволод Нестайко помер 16 серпня 2014 року в Києві на 85-му році життя. В останні роки він мав серйозні проблеми зі здоров'ям і втратив зір.

Прощання з письменником відбулося 19 серпня 2014 року. Його поховали на Байковому кладовищі в Києві, на ділянці № 33, разом із дружиною.

Байкове кладовище є одним із найвідоміших історичних некрополів столиці. Тут поховані діячі української культури, науки, політики та мистецтва, зокрема, Іван Миколайчук та Євген Патон. Могила Нестайка розташована в частині кладовища, де також спочивають інші представники української інтелігенції.

Похорон письменника запам'ятався незвичайною традицією: багато людей принесли із собою маленькі дзеркала, щоб запустити в небо сонячні зайчики для автора казки "В Країні Сонячних Зайчиків".

Як виглядає могила Нестайка

Могила Всеволода Нестайка розташована на ділянці № 33 Байкового кладовища. Її легко впізнати за незвичним надгробком: замість традиційної вертикальної плити тут створили композицію, пов'язану з книжками.

У центрі пам'ятника – бронзове погруддя письменника. Його розмістили в декоративному обрамленні з українським геометричним орнаментом. Поруч вигравіювані кам'яні томи, складені в ряд і частково накладені один на одного. Через це надгробок нагадує невелику бібліотеку просто неба.

Для його виготовлення використали фіолетовий граніт, бронзу та техніку глибинного різьблення. Дизайн розробили скульптори Сидорук і Крилов разом із майстернею меморіальної архітектури.

Таке оформлення напряму відсилає до літературного доробку Нестайка. За понад 55 років творчої роботи він написав більш ніж 30 повістей, романів і збірок оповідань. Його найвідоміші книжки – "Тореадори з Васюківки", "У Країні Сонячних Зайчиків", "Незвичайні пригоди в лісовій школі", "Одиниця з обманом", "П'ятірка з хвостиком", "Загадка старого клоуна" та "Чудеса в Гарбузянах".

Як виглядає могила Всеволода Нестайка: дивіться відео

Всеволод Нестайко залишив помітний слід в українській дитячій літературі. Його книжки допомогли кільком поколінням читачів побачити дитинство як простір дружби, гумору, фантазії та свободи.

Письменник пережив репресію батька, війну й роботу в радянській видавничій системі, але зберіг у своїх творах легкість і доброзичливість. Він не ігнорував складність життя, проте говорив із дітьми не мовою страху, а мовою пригод і довіри.

Могила Нестайка на Байковому кладовищі – це місце пам'яті про автора, чиї книжки продовжують читати діти й дорослі. А історія із дзеркальцями на його похороні добре передає ставлення читачів до письменника: його проводжали не лише зі скорботою, а й зі світлом, гумором та вдячністю.