Патон помер незадовго до завершення будівництва мосту. А поховали його за тисячі кілометрів від міста народження. Розповідаємо, де розташована могила інженера, як вона виглядає та чому його ім'я пов'язане з кількома важливими етапами розвитку київської інфраструктури.

Де народився Євген Патон

Євген Оскарович Патон народився 5 березня 1870 року в Ніцці, у родині дипломата Російської імперії Оскара Патона. У деяких довідкових виданнях дату його народження подають як 20 лютого (5 березня). Така різниця пояснюється використанням юліанського та григоріанського календарів.



Євген Патон народився у Ніцці у 1870 році / Фото з Вікіпедії

Патон навчався в Дрезденському технічному університеті, а згодом закінчив Петербурзький інститут інженерів шляхів сполучення. Після завершення освіти працював у галузі мостобудування, викладав і досліджував міцність інженерних конструкцій.

1904 року Євген Патон почав викладати в Київському політехнічному інституті. Відтоді його професійне життя було тісно пов'язане з Києвом. Тут він працював над проєктами мостів, розвивав наукові дослідження та готував майбутніх інженерів.

Наукова робота Євгена Патона

Основними напрямами роботи Євгена Патона були мостобудування, розрахунок металевих конструкцій і зварювання. Учений досліджував, як створювати надійні та довговічні споруди, а також працював над використанням електрозварювання у промисловості й будівництві.

На початку 1930-х років Патон створив електрозварювальну лабораторію та ініціював роботу відповідного комітету Академії наук УРСР. На цій основі 1934 року заснували Інститут електрозварювання. Сьогодні установа має назву Інститут електрозварювання імені Євгена Патона НАН України.

Патон не обмежувався теоретичними дослідженнями. Його розробки використовували під час будівництва мостів і великих металевих конструкцій. Він також сформував наукову школу, представники якої продовжили розвивати технології зварювання після смерті вченого.

Патон і київські мости

З київським мостобудуванням Євген Патон був пов'язаний ще до спорудження відомого мосту через Дніпро. 1925 року за його проєктом завершили будівництво нового київського мосту на опорах колишнього Ланцюгового мосту. Цю споруду згодом зруйнували під час Другої світової війни.

Історія майбутнього мосту Патона почалася наприкінці 1930-х років. У джерелах трапляються різні дати початку робіт – 1939 і 1940 роки. Будівництво перервала Друга світова війна, а після її завершення проєкт продовжили та доопрацювали.

Рух новим мостом через Дніпро відкрили 5 листопада 1953 року. Споруда стала першим у світі великим суцільнозварним автомобільним мостом, у конструкції якого використали автоматичне зварювання.



Міст Патона у Києві відкрили у 1953 році / Фото ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Євген Патон помер приблизно за три місяці до відкриття мосту. Він не встиг побачити завершену споруду, однак його дослідження та наукова школа безпосередньо вплинули на реалізацію проєкту.

Тому Патона точніше називати не одноосібним автором мосту, а керівником наукового напряму та засновником інженерної школи, на основі якої створювали конструкцію.

Коли помер Євген Патон і де похований

Євген Патон помер 12 серпня 1953 року в Києві. Йому було 83 роки. На той час він уже був академіком АН УРСР і керував Інститутом електрозварювання. За роки роботи в Києві Патон став одним із найвідоміших інженерів свого часу.

Його діяльність припала на період активної розбудови столиці. Києву були потрібні нові транспортні сполучення, а розвиток промисловості вимагав надійніших металевих конструкцій і технологій їхнього з'єднання.

Євген Патон похований у Києві на Байковому кладовищі за тисячі кілометрів від Ніцци, де він народився. Його могила розташована на центральній алеї, на ділянці № 1.



Пам'ятник на могилі Євгена Патона на Байковому кладовищі / Фото з Вікіпедії

Байкове кладовище – один із найстаріших меморіальних некрополів столиці. Воно розташоване в Голосіївському районі Києва та має статус пам'ятки історії національного значення.

На кладовищі поховані відомі діячі науки, культури, мистецтва, медицини та державного управління, зокрема, там спочиває Іван Миколайчук. Тут також збереглися старі родинні склепи, меморіальні споруди й пам'ятники, пов'язані з різними періодами історії Києва.

Могила Патона розташована в частині кладовища, де поховано багатьох представників української науки та інтелігенції.

Над могилою Євгена Патона встановлено надмогильний пам'ятник із бронзи та граніту. Його архітектором називають Авраама Мілецького, а датою встановлення – 1954 рік.

Євген Патон народився у Франції, навчався в Німеччині та Петербурзі, але основну частину професійного життя провів у Києві. Тут він викладав, працював над мостобудівними проєктами, заснував Інститут електрозварювання та розвивав технології, які застосовували у промисловості й транспортному будівництві.

Його ім'я збереглося в назві наукової установи та київської переправи через Дніпро. Міст Патона відкрили вже після смерті вченого – 5 листопада 1953 року.

Могила Євгена Патона на Байковому кладовищі є однією з локацій, пов'язаних з історією української науки та розвитком Києва. Вона нагадує про інженера, чиї дослідження вплинули не лише на окремі проєкти, а й на цілий напрям технічної науки.