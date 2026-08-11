Патон скончался незадолго до завершения строительства моста. А похоронили его за тысячи километров от родного города. Рассказываем, где находится могила инженера, как она выглядит и почему его имя связано с несколькими важными этапами развития киевской инфраструктуры.

Где родился Евгений Патон

Евгений Оскарович Патон родился 5 марта 1870 года в Ницце, в семье дипломата Российской империи Оскара Патона. В некоторых справочных изданиях дата его рождения указывается как 20 февраля (5 марта). Такая разница объясняется использованием юлианского и григорианского календарей.



Евгений Патон родился в Ницце в 1870 году / Фото из Википедии

Патон учился в Дрезденском техническом университете, а впоследствии окончил Петербургский институт инженеров путей сообщения. После завершения образования работал в области мостостроения, преподавал и исследовал прочность инженерных конструкций.

В 1904 году Евгений Патон начал преподавать в Киевском политехническом институте. С тех пор его профессиональная жизнь была тесно связана с Киевом. Здесь он работал над проектами мостов, развивал научные исследования и готовил будущих инженеров.

Научная деятельность Евгения Патона

Основными направлениями работы Евгения Патона были мостостроение, расчет металлических конструкций и сварка. Ученый исследовал, как создавать надежные и долговечные сооружения, а также работал над применением электросварки в промышленности и строительстве.

В начале 1930-х годов Патон создал лабораторию электросварки и инициировал работу соответствующего комитета Академии наук УССР. На этой основе в 1934 году был основан Институт электросварки. Сегодня учреждение носит название Института электросварки имени Евгения Патона НАН Украины.

Патон не ограничивался теоретическими исследованиями. Его разработки использовались при строительстве мостов и больших металлических конструкций. Он также сформировал научную школу, представители которой продолжили развивать технологии сварки после смерти ученого.

Патон и киевские мосты

С киевским мостостроением Евгений Патон был связан еще до возведения знаменитого моста через Днепр. В 1925 году по его проекту завершили строительство нового киевского моста на опорах бывшего Цепного моста. Это сооружение впоследствии было разрушено во время Второй мировой войны.

История будущего моста Патона началась в конце 1930-х годов. В источниках встречаются разные даты начала работ – 1939 и 1940 годы. Строительство прервала Вторая мировая война, а после ее окончания проект продолжили и доработали.

Движение по новому мосту через Днепр открыли 5 ноября 1953 года. Сооружение стало первым в мире большим цельносварным автомобильным мостом, в конструкции которого использовалась автоматическая сварка.



Мост Патона в Киеве открыли в 1953 году / Фото ЦДКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Евгений Патон скончался примерно за три месяца до открытия моста. Он не успел увидеть завершенное сооружение, однако его исследования и научная школа непосредственно повлияли на реализацию проекта.

Поэтому Патона правильнее называть не единственным автором моста, а руководителем научного направления и основателем инженерной школы, на основе которой создавали конструкцию.

Когда умер Евгений Патон и где он похоронен

Евгений Патон скончался 12 августа 1953 года в Киеве. Ему было 83 года. К тому времени он уже был академиком АН УССР и возглавлял Институт электросварки. За годы работы в Киеве Патон стал одним из самых известных инженеров своего времени.

Его деятельность пришлась на период активного строительства столицы. Киеву были нужны новые транспортные сообщения, а развитие промышленности требовало более надежных металлических конструкций и технологий их соединения.

Евгений Патон похоронен в Киеве на Байковом кладбище, в тысячах километров от Ниццы, где он родился. Его могила расположена на центральной аллее, на участке № 1.



Памятник на могиле Евгения Патона на Байковом кладбище / Фото из Википедии

Байковое кладбище – один из старейших мемориальных некрополей столицы. Оно расположено в Голосеевском районе Киева и имеет статус памятника истории национального значения.

На кладбище похоронены известные деятели науки, культуры, искусства, медицины и государственного управления, в частности, там покоится Иван Николайчук. Здесь также сохранились старинные семейные склепы, мемориальные сооружения и памятники, связанные с различными периодами истории Киева.

Могила Патона расположена в той части кладбища, где похоронены многие представители украинской науки и интеллигенции.

Над могилой Евгения Патона установлен надгробный памятник из бронзы и гранита. Его автором считается Авраам Милецкий, а датой установки – 1954 год.

Евгений Патон родился во Франции, учился в Германии и Петербурге, но большую часть своей профессиональной жизни провел в Киеве. Здесь он преподавал, работал над мостостроительными проектами, основал Институт электросварки и развивал технологии, которые применялись в промышленности и транспортном строительстве.

Его имя сохранилось в названии научного учреждения и киевской переправы через Днепр. Мост Патона открыли уже после смерти ученого – 5 ноября 1953 года.

Могила Евгения Патона на Байковом кладбище – одно из мест, связанных с историей украинской науки и развитием Киева. Она напоминает об инженере, чьи исследования повлияли не только на отдельные проекты, но и на целое направление технической науки.