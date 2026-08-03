Иван Миколайчук родился 15 июня 1941 года в буковинском селе Чортория Черновицкой области, будучи четвертым ребенком в большой семье железнодорожника Василия и домохозяйки Екатерины Миколайчуков, в которой воспитывались тринадцать детей. Жизнь, наполненная театральными подмостками, музыкальными инструментами и кинематографическими триумфами, привела его в конечном итоге к ролям, ставшим культовыми: Иван Палийчук в "Тенях забытых предков", молодой Тарас Шевченко в "Сне", казак Василий в "Пропавшей грамоте" и философ Фабиан в снятом им самим "Вавилоне XX". 3 августа, в день смерти актера, мы вспоминаем его последние дни, а также рассказываем, где он похоронен, чтобы каждый желающий мог прийти к его могиле и почтить память Ивана Миколайчука!

Пророчество гадалки так и сбылось

Проблемы со здоровьем преследовали Миколайчука еще с молодости – примерно с 28 лет актера мучила невыносимая боль в желудке, а когда ему было 30, у него диагностировали язвенную болезнь. С годами невылеченная язва переросла в онкологическое заболевание, и последний год жизни актер практически полностью провел в больницах, вынужденно отказавшись от любимой работы.

Жена Мария Миколайчук позже рассказывала, что в юности гадалка предсказала Ивану, что он проживет 25 лет – но не уточнила, что речь идет именно о годах супружеской жизни. Это предсказание сбылось почти буквально: Иван Миколайчук умер через несколько дней после 25-й годовщины своей свадьбы с Марией. Причиной смерти стала онкология; актер умер в Киеве на 47-м году жизни.



Иван Миколайчук умер на 47-м году жизни / Фото kino-teatr.ua

Какими были похороны Миколайчука

Прощание с актером состоялось на киностудии имени Довженко – месте, которое он особенно любил за годы совместной творческой работы; пол засыпали сеном и положили рядом снопы пшеницы. Сами похороны прошли на Байковом кладбище, и в тот день, после продолжительной жары, с неба пролился ливень – присутствующие восприняли это как символический знак.

На похоронах пел женский хор имени Веревки; над могилой прозвучала "Песня о аисте" из фильма "Сон", в котором Миколайчук сыграл молодого Тараса Шевченко. По словам подруги семьи, актер еще при жизни просил, чтобы на его похоронах не было представителей киностудийной бюрократии, которую считал виновной в разрушенной карьере.

Это интересно! На девятый день после смерти к могиле пришел Сергей Параджанов – режиссер, открывший Миколайчука миру благодаря фильму "Тени забытых предков", – и сказал о нем: "Это мой учитель".

Где похоронен Иван Миколайчук

Иван Миколайчук похоронен на Байковом кладбище в Киеве – главном некрополе страны, где покоятся выдающиеся деятели украинской культуры, науки и истории. Долгое время актер покоился на кладбище в одиночестве. С 1 февраля 2023 года рядом с ним похоронили его супругу Марию Миколайчук, скончавшуюся в возрасте 81 года. Так что теперь супруги, разлученные смертью на более чем три десятилетия, снова покоятся рядом – именно так, как прожили всю свою жизнь.

На могиле Ивана Миколайчука установлен монументальный белый крест с особым художественным и духовным символизмом. Со стороны аллеи на кресте высечен текст украинской народной думы, тоскливо оплакивающей погибшего казака – образ, перекликающийся с экранными ролями актера, прославлявшего казацкую и народную тематику украинского кино. С противоположной стороны креста размещен барельеф самого Ивана Миколайчука в образе доброго пастыря – метафора, что отражает роль актера как человека, который вел зрителей через глубины украинской души, культуры и истории. Рядом установлен и памятный знак его супруги Марии.

Где найти могилу Ивана Миколайчука: участок № 33, где похоронены и другие выдающиеся личности.

Как выглядит могила Ивана Миколайчука: смотрите видео

Что еще интересного известно о Миколайчуке

Именем Ивана Миколайчука названы улицы в Киеве, Полтаве, Кропивницком, Виннице, Ивано-Франковске, Львове и Коломые.

Кроме того, имя актера носит также астероид 8244. Его 3 октября 1975 года открыла Людмила Ивановна Черных.

Снявшись в "Тенях забытых предков" почти случайно, Миколайчук сначала не понравился Сергею Параджанову из-за "слишком мягкой" внешности, но пробные кадры кардинально изменили мнение режиссера.

Я не ожидал ничего особенного, поэтому поручил Ильенко (оператору – 24 Канал) провести съемки (кинопробы – 24 Канал) и ушел из павильона. Через несколько минут меня догнал возбужденный Юрий: "Сергей Иосифович! Вернитесь! Это что-то невероятное! Что-то нечеловеческое! Что-то за пределами понимания и восприятия",

– вспоминал Параджанов.

Он тогда рассказал, что Иван побледнел, потому что ему показалось, что он не понравился режиссеру. Собственно, сам актер в этом ему потом признался. И после этого в "нем как будто что-то прорвалось". Так он и очаровал съемочную группу. Он был юным, очень взволнованным и "светился удивительным светом".

"Тени забытых предков": смотрите трейлер фильма

Украинская поэтесса Лина Костенко посвятила Миколайчуку стихотворение "Неснятый кадр несыгранной роли" (известное по строке "Иван косил траву"), написанное после того, как она увидела актера за привычной сельской работой.

Його обличчя знали вже мільйони.

Екран приносить славу світову.

Чекали зйомки, зали, павільйони, -

чекало все!

Іван косив траву.

О, як натхненно вміє він неграти!

Як мимоволі творить він красу!

Бур‘ян глушив жоржини біля хати,

і в генах щось взялося за косу.

Чорніли вікна долями чужими.

Іван косив аж ген десь по корчі.

Хрести, лелеки, мальви і жоржини

були його єдині глядачі.

Последним сценарием Миколайчука стали "Небылицы об Иване" о странствующем философе Иване Калите – из-за болезни он сам не успел поставить фильм, и снял его уже после его смерти режиссер Борис Ивченко.