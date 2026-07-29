Яке найстаріше дерево на планеті: воно старше за Стоунхенж і досі стоїть

Найстаріше дерево у світі – не просто ботанічний рекорд. Це жива істота, яка могла прорости ще до того, як люди збудували Стоунхендж.

Визначити справжнього "чемпіона" не так просто. Щоб точно порахувати вік дерева, потрібно вивчити його річні кільця, інформує Discover wild life. А це часто означає свердлити стовбур або брати зразок деревини – процедура ризикована для дуже старих дерев.

Саме тому навколо звання найстарішого дерева на планеті є суперечки. Одне дерево має майже легендарний статус, інше було старшим, але його вже немає, а третє може побити рекорд – якщо оцінки підтвердять.

Яке дерево вважають найстарішим у світі?

Довгий час одним із найстаріших відомих дерев вважали сосну остисту на ім’я Прометей. Вона росла на піку Вілер у штаті Невада, США. У 1964 році дерево зрубали для наукового дослідження. Після підрахунку кілець виявилося, що Прометею було щонайменше 4 862 роки. За даними Guinness World Records, вік цього дерева оцінювали приблизно у 5 200 років.

Коли Прометей проріс, Стоунхендж ще не був збудований. Але це дерево вже не живе, тому в розмові про найстаріше живе дерево його згадують окремо – як рекордсмена минулого.

Як виглядає цей старожил серед дерев: дивіться відео

Чому всі говорять про Мафусаїла?

Серед живих дерев найвідомішим претендентом на першість є Мафусаїл – ще одна остиста сосна, яка росте в Білих горах Каліфорнії, у США. Її вік зазвичай оцінюють приблизно у 4 800 – 5 000 років. Науковці називають Мафусаїла найстарішим підтвердженим живим деревом і вказує вік близько 4 850 років.

Назву дерево отримало на честь біблійного Мафусаїла, який, за переказом, прожив понад 900 років. Точне місце, де росте Мафусаїл, тримають у секреті. Відомо лише, що дерево розташоване в Ancient Bristlecone Pine Forest, який входить до національного лісу Іньйо в східній Каліфорнії. Це роблять для захисту, надто відомі стародавні дерева можуть постраждати від вандалів, туристичного натиску або людей, які захочуть узяти "сувенір" на пам’ять.

Чи може найстарішим бути дерево з Чилі?

У Мафусаїла є серйозний конкурент – патагонський кипарис у національному парку Алерсе-Костеро в Чилі. Його називають Alerce Milenario або Gran Abuelo, тобто "Великий дідусь". У 2022 році чилійський науковець Джонатан Барічивич оцінив вік цього дерева за допомогою статистичного моделювання. За цією оцінкою, дереву може бути понад 5 тисяч років.

Модельна оцінка для Gran Abuelo сягала 5 484 років. Але саме тут починається головний нюанс. Вік Мафусаїла та інших остистих сосен краще підтверджений традиційними методами дендрохронології. А оцінка Gran Abuelo базується не на повному підрахунку всіх річних кілець, а на моделі, бо взяти повний зразок із такого дерева складно й небезпечно. Тому науковці поки не поспішають остаточно передавати титул Чилі. Gran Abuelo може виявитися найстарішим живим деревом на планеті, але цей статус ще потребує підтвердження.