Определить настоящего "чемпиона" не так просто. Чтобы точно определить возраст дерева, нужно изучить его годовые кольца, сообщает Discover wild life. А это часто означает сверление ствола или отбор образца древесины – процедура, сопряженная с риском для очень старых деревьев.

Именно поэтому вокруг звания самого старого дерева на планете ведутся споры. Одно дерево имеет почти легендарный статус, другое было старше, но его уже нет, а третье может побить рекорд – если оценки подтвердятся.

Какое дерево считается самым старым в мире?

Долгое время одним из старейших известных деревьев считали сосну колючую по имени Прометей. Она росла на вершине Уилер в штате Невада, США. В 1964 году дерево срубили для научного исследования. После подсчета колец выяснилось, что Прометею было не менее 4 862 лет. По данным Guinness World Records, возраст этого дерева оценивали примерно в 5 200 лет.

Когда Прометей пророс, Стоунхендж еще не был построен. Но это дерево уже не живет, поэтому в разговоре о самом старом живом дереве его упоминают отдельно – как рекордсмена прошлого.

Как выглядит этот старожил среди деревьев: смотрите видео

Почему все говорят о Мафусаиле?

Среди живых деревьев самым известным претендентом на первенство является Мафусаил – еще одна колючая сосна, растущая в Белых горах Калифорнии, в США. Ее возраст обычно оценивают примерно в 4 800 – 5 000 лет. Ученые называют Мафусаила самым старым подтвержденным живым деревом и указывают его возраст около 4 850 лет.

Название дерево получило в честь библейского Мафусаила, который, по преданию, прожил более 900 лет. Точное место, где растет Мафусаил, держится в секрете. Известно лишь, что дерево находится в Ancient Bristlecone Pine Forest, входящем в национальный лес Иньо в восточной Калифорнии. Это делается в целях защиты, ведь известные древние деревья могут пострадать от вандалов, наплыва туристов или людей, которые захотят взять "сувенир" на память.

Может ли самым старым быть дерево из Чили?

У Мафусаила есть серьезный конкурент – патагонский кипарис в национальном парке Алерсе-Костеро в Чили. Его называют Alerce Milenario или Gran Abuelo, то есть "Большой дедушка". В 2022 году чилийский ученый Джонатан Баричивич оценил возраст этого дерева с помощью статистического моделирования. По этой оценке, дереву может быть более 5 тысяч лет.

Модельная оценка для Gran Abuelo достигала 5 484 лет. Но именно здесь начинается главный нюанс. Возраст Мафусаила и других остистых сосен лучше подтвержден традиционными методами дендрохронологии. А оценка Gran Abuelo основана не на полном подсчете всех годичных колец, а на модели, поскольку взять полный образец с такого дерева сложно и опасно. Поэтому ученые пока не спешат окончательно присвоить этот титул Чили. Gran Abuelo может оказаться самым старым живым деревом на планете, но этот статус еще требует подтверждения.