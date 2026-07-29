Визначити справжнього "чемпіона" не так просто. Щоб точно порахувати вік дерева, потрібно вивчити його річні кільця, інформує Discover wild life. А це часто означає свердлити стовбур або брати зразок деревини – процедура ризикована для дуже старих дерев.

Саме тому навколо звання найстарішого дерева на планеті є суперечки. Одне дерево має майже легендарний статус, інше було старшим, але його вже немає, а третє може побити рекорд – якщо оцінки підтвердять.

Яке дерево вважають найстарішим у світі?

Довгий час одним із найстаріших відомих дерев вважали сосну остисту на ім’я Прометей. Вона росла на піку Вілер у штаті Невада, США. У 1964 році дерево зрубали для наукового дослідження. Після підрахунку кілець виявилося, що Прометею було щонайменше 4 862 роки. За даними Guinness World Records, вік цього дерева оцінювали приблизно у 5 200 років.

Коли Прометей проріс, Стоунхендж ще не був збудований. Але це дерево вже не живе, тому в розмові про найстаріше живе дерево його згадують окремо – як рекордсмена минулого.

Як виглядає цей старожил серед дерев: дивіться відео

Чому всі говорять про Мафусаїла?

Серед живих дерев найвідомішим претендентом на першість є Мафусаїл – ще одна остиста сосна, яка росте в Білих горах Каліфорнії, у США. Її вік зазвичай оцінюють приблизно у 4 800 – 5 000 років. Науковці називають Мафусаїла найстарішим підтвердженим живим деревом і вказує вік близько 4 850 років.

Назву дерево отримало на честь біблійного Мафусаїла, який, за переказом, прожив понад 900 років. Точне місце, де росте Мафусаїл, тримають у секреті. Відомо лише, що дерево розташоване в Ancient Bristlecone Pine Forest, який входить до національного лісу Іньйо в східній Каліфорнії. Це роблять для захисту, надто відомі стародавні дерева можуть постраждати від вандалів, туристичного натиску або людей, які захочуть узяти "сувенір" на пам’ять.

Чи може найстарішим бути дерево з Чилі?

У Мафусаїла є серйозний конкурент – патагонський кипарис у національному парку Алерсе-Костеро в Чилі. Його називають Alerce Milenario або Gran Abuelo, тобто "Великий дідусь". У 2022 році чилійський науковець Джонатан Барічивич оцінив вік цього дерева за допомогою статистичного моделювання. За цією оцінкою, дереву може бути понад 5 тисяч років.

Модельна оцінка для Gran Abuelo сягала 5 484 років. Але саме тут починається головний нюанс. Вік Мафусаїла та інших остистих сосен краще підтверджений традиційними методами дендрохронології. А оцінка Gran Abuelo базується не на повному підрахунку всіх річних кілець, а на моделі, бо взяти повний зразок із такого дерева складно й небезпечно. Тому науковці поки не поспішають остаточно передавати титул Чилі. Gran Abuelo може виявитися найстарішим живим деревом на планеті, але цей статус ще потребує підтвердження.