Символом 2027 года по китайскому календарю станет Огненная Коза. Однако наряду с этим названием можно встретить Овцу или Барана, а среди символов года – красный цвет и принцип инь. Все эти обозначения связаны с одной традиционной системой.

Она объединяет несколько циклов, поэтому каждый следующий год Козы отличается от предыдущего. И начинается он по собственному календарю: 1 января 2027 года Коза еще не сменит Лошадь.

Почему 2027 год называют Огненной Козой?

В китайском зодиаке двенадцать животных последовательно сочетаются с пятью стихиями – Деревом, Огнем, Землей, Металлом и Водой, объясняет HISTORY. Животное повторяется раз в двенадцать лет, а та же самая комбинация зверя и стихии – раз в шестьдесят. Именно поэтому 2015-й был годом Деревянной Козы, а 2027-й будет годом Огненной.

Символы 2027 года / Фото Wikimedia

Предыдущая такая комбинация приходилась на 1967 год. Названия похожи, но в календарном цикле это разные сочетания. Еще одна составляющая 2027-го – инь. В традиционной системе каждая стихия имеет два варианта, связанные с принципами инь и ян. Календарное обозначение будущего года – Ding-wei, где первая часть соответствует Огню инь.

Отсюда и более подробное название – год Козы Инь-Огня. С Огнем связан красный цвет, поэтому его также можно назвать символическим цветом 2027 года. В китайской культуре он имеет более широкое значение: ассоциируется со счастьем, благополучием и праздниками. А Коза, Овца и Баран в данном случае обозначают один зодиакальный знак.

Причина разных названий – китайское слово "ян", которое может относиться как к овцам, так и к козам. При переводе выбирают разные эквиваленты, поэтому изображения животного также могут отличаться.

Когда на самом деле начнется год Козы?

По китайскому лунно-солнечному календарю год Козы начнется 6 февраля 2027 года и продлится до 25 января 2028 года включительно**. До 5 февраля 2027 года еще будет длиться год Огненной Лошади.

Такая разница возникает из-за календаря: китайский Новый год не совпадает с началом января. Поэтому привычная формулировка "2027-й – год Козы" является сокращением. Оно описывает большую часть года, но оставляет за пределами этого названия весь январь и первые пять дней февраля.