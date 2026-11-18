Вона поєднує кілька циклів, тому кожен наступний рік Кози відрізняється від попереднього. І починається він за власним календарем: 1 січня 2027 року Коза ще не змінить Коня.

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Чому 2027 рік називають Вогняною Козою?

У китайському зодіаку дванадцять тварин послідовно поєднуються з п’ятьма стихіями – Деревом, Вогнем, Землею, Металом і Водою, пояснює HISTORY. Тварина повторюється раз на дванадцять років, а та сама комбінація тварини та стихії – раз на шістдесят. Саме тому 2015-й був роком Дерев’яної Кози, а 2027-й буде роком Вогняної.

Символи 2027 / Фото Wikimedia

Попередня така комбінація припадала на 1967 рік. Назви схожі, але в календарному циклі це різні поєднання. Ще одна складова 2027-го – інь. У традиційній системі кожна стихія має два варіанти, пов’язані з принципами інь та ян. Календарне позначення майбутнього року – Ding-wei, де перша частина відповідає Вогню інь.

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Звідси й докладніша назва – рік Кози Інь-Вогню. З Вогнем пов’язаний червоний колір, тому його також можна назвати символічним кольором 2027 року. У китайській культурі він має ширше значення: асоціюється зі щастям, добробутом і святкуваннями. А Коза, Вівця та Баран у цьому випадку позначають один зодіакальний знак.

Причина різних назв – китайське слово "ян", яке може стосуватися і овець, і кіз. Під час перекладу обирають різні відповідники, тому зображення тварини також можуть відрізнятися.

Коли насправді почнеться рік Кози?

За китайським місячно-сонячним календарем рік Кози почнеться 6 лютого 2027 року й триватиме до 25 січня 2028 року включно**. До 5 лютого 2027-го ще триватиме рік Вогняного Коня.

Така різниця виникає через календар: китайський Новий рік не збігається з початком січня. Тому звичне формулювання "2027-й – рік Кози" є скороченням. Воно описує більшу частину року, але залишає за межами цієї назви весь січень і перші п’ять днів лютого.