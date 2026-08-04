Этот алкоголь повсюду: раньше он был известен как галлюциноген, что доводило художников до безумия

Сегодня абсент можно увидеть в меню баров, и это никого особо не удивляет. Его добавляют в коктейли или подают как крепкий алкоголь.

Более века назад вокруг него царила почти паника. Абсент называли "зеленой феей", связывали с галлюцинациями, безумием, сломанными судьбами художников и опасной силой полыни, пишет Space daily. Из-за этой репутации напиток запрещали в разных странах.

Когда химики открыли старые бутылки абсента, изготовленные еще до запретов, миф начал рушиться: ничего "магического" в них не нашли. Главной проблемой оказался не тайный галлюциноген, а очень высокое содержание алкоголя.

Что химики нашли в старых бутылках абсента?

В 2008 году команда во главе с Дирком Лахенмайером из Химико-ветеринарной исследовательской лаборатории в Карлсруэ исследовала 13 запечатанных бутылок абсента, изготовленных до 1915 года. Именно такие бутылки были особенно ценны для науки. Они происходили из времени до массовых запретов и могли показать, что на самом деле содержал "старый" абсент, которого так боялись.

Исследователи использовали газовую хроматографию и проверили в первую очередь туйон – соединение из полыни, которое десятилетиями считали виновником "безумия" поэтов, художников и завсегдатаев кафе. Общий уровень туйона в старых бутылках колебался от 0,5 до 48,3 миллиграмма на литр, а среднее значение составляло 25,4 миллиграмма. Это укладывается в пределы, которые в настоящее время разрешены Европейским союзом для горьких спиртных напитков.

Были ли в абсенте другие опасные химические вещества?

В XIX веке абсент действительно часто подделывали. Дешевые производители могли добавлять различные вещества, чтобы имитировать цвет или вкус. Например, соли меди использовали для усиления зеленого оттенка. Поэтому химики проверили старые бутылки не только на туйон. Они искали метанол, высшие спирты, фенхон, пиноцамфон, медь, сурьму и другие потенциально опасные примеси. Ни одно из этих веществ не было обнаружено в такой концентрации, которая могла бы объяснить страшные истории об абсенте.

В чем особенность абсента / Фото unsplash

Вывод научной работы был довольно прямолинеен: из всего проверенного только содержание алкоголя могло вызывать то, что врачи XIX века называли "абсентизмом". Научную основу страха перед абсентом заложил французский психиатр Валентен Маньян в 1860–1870-х годах.

Он давал животным концентрированное полыновое масло, вызывал у них судороги и пришел к выводу, что "абсентизм" – это отдельное состояние, отличное от обычного алкоголизма. Проблема заключалась в одном важном моменте: полыновое масло – это не то же самое, что напиток абсент. В 2006 году Стефан Падош, Дирк Лахенмайер и Ларс Крьонер пересмотрели эти старые эксперименты. Они пришли к выводу, что опыты Маньяна действительно показывали одно: концентрированное полыновое масло может вызывать судороги. Но это не доказывало, что такое же действие имеет разбавленный дистиллированный напиток, который люди действительно пили. То есть миф возник из частично верного наблюдения, которое применили не к тому. Полыновое масло могло быть опасным в концентрированном виде. Но абсент в бутылке был прежде всего крепким алкоголем.

Кто выиграл от запрета абсента?

История запрета абсента была не только медицинской. В ней было много экономики и политики: с 1860-х годов французские виноградники сильно пострадали от филоксеры – вредителя, который уничтожал лозы. Вино стало дефицитным и дорогим, а абсент занял часть рынка. Когда виноделие начало восстанавливаться, абсент уже был серьезным конкурентом.

Винная индустрия обрела союзника в движении за трезвость, которое боролось с алкоголем в целом, но именно абсент стал очень удобной мишенью. Решающим фактором для Суспильной паники стало преступление в швейцарском Коммюньи. 28 августа 1905 года рабочий Жан Ланфре застрелил беременную жену и двух дочерей. В тот день он выпил семь бокалов вина, шесть порций коньяка, два кофе с бренди, два бокала крем-де-менту и всего два стакана абсента.

Прокурор обращал внимание на то, что абсент был далеко не главной составляющей этой алкогольной смеси. Но газеты ухватились именно за него. После этого в кантоне Во петиция за запрет абсента собрала 82 тысячи подписей. 5 июля 1908 года федеральный референдум закрепил запрет в конституции Швейцарии, а в силу он вступил в 1910 году. Другие страны пошли по тому же пути. Бельгия запретила абсент в 1905 году, Нидерланды – в 1909-м, США – в 1912-м, Франция – в 1915-м.

Когда абсент вернулся?

Запреты исчезали тихо и постепенно. Швейцария изменила пищевое законодательство в 2004–2005 годах, что позволило легальному производству абсента вернуться в регион Валь-де-Травер.

В США в конце 2006 года ввели порог в 10 частей на миллион для напитков, считающихся "не содержащими туйон". А 5 марта 2007 года американское Бюро по налогам и торговле алкоголем и табаком одобрило этикетку Lucid Absinthe Supérieure – первого абсента, разрешенного к продаже в США после 1912 года.