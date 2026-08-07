Им за 80, а они каждый день погружаются на дно моря без баллонов: почему традицию передавали только дочерям

Где-то в ледяных водах у южнокорейского острова Чеджу 80-летняя женщина делает глубокий вдох и ныряет на глубину в десять метров. Без кислородных баллонов, без гидрокостюма последнего поколения и без страховочного троса – это выглядит страшно, но здесь это традиция.

С помощью лишь маски, свинцовых грузов и металлического крючка она отрывает от скалы драгоценное морское ушко. Через минуту она всплывает на поверхность с характерным свистящим выдохом – сумбисори, а затем снова погружается в темную бездну. И так – часами подряд. Это хенье, "женщины моря". Они, вероятно, являются самыми старыми и выносливыми профессиональными дайвершами на планете, которые ежедневно рискуют жизнью ради морского промысла.

Факты о феномене хенье

Эти женщины могут задерживать дыхание на минуту и нырять на глубину от 10 до 20 метров. Они работают до 7 часов в день около 90 дней в году.

В 2016 году ЮНЕСКО внесла культуру хеньйо в список нематериального культурного наследия человечества. Это сообщество делится на три уровня: хагун, джунггун и самый высокий – санггун.

Для исследования глубин не всегда нужны костюм и маска / Фото Pixabay

Опытные санггун возглавляют группы и погружаются в самые опасные участки. Но всегда действует правило: запрещено нырять в одиночку.

Генетический чудо-эффект: что происходит с телом под водой?

В мае 2025 года ученые из Университета Юты опубликовали в журнале Cell Reports раскрытие физиологической тайны этих женщин. Результаты исследований поражают!

Во время погружения сердцебиение хеньйо мгновенно замедляется – частота сокращений сердца может упасть более чем на 40 ударов в минуту менее чем за 15 секунд, экономя драгоценный кислород. Поэтому у жителей Чеджу в четыре раза выше вероятность обладать вариантом гена, что отвечает за снижение кровяного давления во время погружения и высокую холодостойкость.

А еще благодаря уникальной сосудистой адаптации уровень смертности от инсультов на Чеджу значительно ниже, чем в Сеуле или США.

Почему именно женщины?

Исторически мужчины острова либо гибли в войнах и штормах, либо освобождались от обременительных государственных налогов на промысел. Женщины взяли обеспечение семей в свои руки, создав уникальную полуматриархальную экономику в рамках конфуцианской Кореи.

Знания о море передавались исключительно от матери к дочери. Но, несмотря на свою уникальность, культура хенье стремительно угасает. Молодежь выбирает работу в туризме или сфере обслуживания, а потепление океана уничтожает водоросли, которыми питаются моллюски.