За допомогою лише маски, свинцевих вантажів та металевого гачка вона відриває від скелі дорогоцінне морське вушко. За хвилину вона випірне на поверхню з характерним свистячим видихом – сумбісорі, а потім знову зануриться в темну безодню. І так — годинами поспіль. Це хеньйо, "жінки моря". Вони, імовірно, є найстарішими та найвитривалішими професійними дайверками на планеті, які щодня ризикують життям заради морського промислу, розповідає Space Daily.

Факти про феномен Хеньйо

Ці жінки можуть щатримувати дихання на хвилину та пірнати на глибину від 10 до 20 метрів. Вони працюють до 7 годин на день близько 90 днів на рік.

У 2016 році ЮНЕСКО внесла культуру хеньйо до списку нематеріальної культурної спадщини людства. Ця спільнота ділиться на три рівні: хагун, джунггун та найвищий – санггун.

Для дослідження глибин не завжди потрібні костюм та маска / Фото Pixabay

Досвідчені санггун очолюють групи та занурюються на найнебезпечніші ділянки. Але завжди діє правило: заборонено пірнати поодинці.

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У травні 2025 року науковці з Університету Юти опублікували в журналі Cell Reports розкриття фізіологічної таємниці цих жінок. Результати досліджень вражають!

Під час занурення серцебиття хеньйо миттєво сповільнюється – частота скорочень серця може впасти більш ніж на 40 ударів на хвилину менш ніж за 15 секунд, зберігаючи дорогоцінний кисень. Тому мешканці Чеджу мають у чотири рази вищу ймовірність володіти варіантом гена, що відповідає за зниження кров'яного тиску під час пірнання та високу холодостійкість.

А ще завдяки унікальній судинній адаптації рівень смертності від інсультів на Чеджу значно нижчий, ніж у Сеулі або США.

Чому саме жінки?

Історично чоловіки острова або гинули у війнах і штормах, або звільнялися від нищівних державних податків на промисел. Жінки взяли забезпечення родин у свої руки, створивши унікальну напівматріархальну економіку всередині конфуціанської Кореї.

Знання про море передавалися виключно від матері до доньки. Та попри унікальність, культура хеньйо стрімко згасає. Молодь обирає роботу в туризмі або сфері обслуговування, а потепління океану знищує водорості, якими харчуються молюски.