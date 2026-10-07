В лесу в Киевской области деревья растут дугой: что могло так согнуть березы

В лесу в Киевской области есть участок, где молодые березы растут совсем не так, как можно было бы ожидать увидеть в обычном березовом лесу. Их тонкие стволы наклонились к центру небольшой поляны и образовали над ней своеобразную арку.

Эти деревья выглядят так, будто кто-то специально согнул их и оставил расти в одном направлении. Из-за этого место уже сравнивают с природным туннелем и приписывают ему необычную атмосферу. На самом деле такая форма деревьев не обязательно имеет загадочное объяснение. Березы могли деформироваться еще в молодом возрасте, а затем продолжить расти уже с изогнутыми стволами.

Что могло согнуть березы в одну сторону?

Одна из самых простых версий – сильная механическая нагрузка. Молодые березы достаточно гибкие, поэтому тяжелый мокрый снег способен прижать их к земле или надолго наклонить стволы. Если дерево после этого не ломается, оно продолжает расти.

Почему в лесу образовался природный туннель: смотрите видео

Верхушка постепенно снова тянется вверх, но нижняя часть ствола может сохранить прежний изгиб. Так со временем появляются формы, которые кажутся неестественными. Подобный эффект могут создать и сильный ветер или падение соседнего дерева. Если сразу несколько молодых берез подверглись одной и той же нагрузке, их стволы могли наклониться примерно в одном направлении.

На форму деревьев влияет и свет. В густом лесу молодые растения конкурируют за него, поэтому их побеги растут туда, где крона получает больше солнца. Если более открытый участок расположен в центре, часть деревьев может постепенно наклоняться именно к нему.

Почему деревья остаются кривыми, даже когда причина исчезает?

Дерево не выпрямляется так, как согнутая пружина. Каждый год ствол наращивает новые слои древесины вокруг уже сформировавшейся основы, поэтому давняя деформация постепенно становится частью его формы. В то же время дерево пытается вернуть верхушку в вертикальное положение, ведь побеги реагируют на свет и силу тяжести. Из-за этого старый ствол может оставаться наклоненным, а новый прирост – снова направляться вверх.

Именно сочетание таких процессов иногда создает в лесу целые группы деревьев с почти одинаковыми изгибами. Если они растут по краям поляны и наклоняются внутрь, результат действительно может напоминать арку или туннель.