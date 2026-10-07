Ці дерева виглядають так, ніби хтось навмисно зігнув їх і залишив рости в одному напрямку. Через це місце вже порівнюють із природним тунелем і приписують йому незвичайну атмосферу. Насправді подібна форма дерев не обов'язково має загадкове пояснення. Берези могли деформуватися ще молодими, а потім продовжити рости вже з вигнутими стовбурами.

Що могло зігнути берези в один бік?

Одна з найпростіших версій – сильне механічне навантаження. Молоді берези досить гнучкі, тому важкий мокрий сніг здатен притиснути їх до землі або надовго нахилити стовбури. Якщо дерево після цього не ламається, воно продовжує рости.

Чому в лісі виник природний тунель: дивіться відео

Верхівка поступово знову тягнеться вгору, але нижня частина стовбура може зберегти старий вигин. Саме так із часом з'являються форми, які здаються неприродними. Подібний ефект можуть створити й сильний вітер або падіння сусіднього дерева. Якщо одразу кілька молодих беріз зазнали одного й того самого навантаження, їхні стовбури могли нахилитися приблизно в одному напрямку.

На форму дерев впливає і світло. У густому лісі молоді рослини конкурують за нього, тому їхні пагони ростуть туди, де крона отримує більше сонця. Якщо відкритіша ділянка розташована в центрі, частина дерев може поступово нахилятися саме до неї.

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Чому дерева залишаються кривими, навіть коли причина зникає?

Дерево не випрямляється так, як зігнута пружина. Щороку стовбур нарощує нові шари деревини навколо вже сформованої основи, тому давня деформація поступово стає частиною його форми. Водночас дерево намагається повернути верхівку у вертикальне положення, адже пагони реагують на світло та силу тяжіння. Через це старий стовбур може залишатися нахиленим, а новий приріст – знову спрямовуватися вгору.

Саме поєднання таких процесів іноді створює у лісі цілі групи дерев із майже однаковими вигинами. Якщо вони ростуть по краях галявини й нахиляються всередину, результат справді може нагадувати арку або тунель.