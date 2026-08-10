Даже медведи и пумы убегают от этого хищника: вас удивит, кого они боятся больше всего

В дикой природе Северной Америки обитают животные, которых люди привыкли бояться больше всего. Гризли может одним ударом лапы нанести смертельные травмы, черный медведь тоже не выглядит как сосед для спокойной прогулки, а пума способна почти бесшумно подкрадываться на мягких лапах.

Туристы часто готовятся к встрече с такими хищниками: читают инструкции, берут с собой спреи, шумят на тропах и стараются не подходить слишком близко, сообщает Science Alert. Исследования показывают другое: в природе есть существо, которого эти сильные хищники сами стараются избегать. И это – человек.

Почему медведи и пумы избегают людей?

Несмотря на страх перед большими хищниками, нападения медведей и пум на людей в Северной Америке происходят довольно редко. По данным исследований, бурые медведи, или гризли, нападают в среднем примерно на 11,4 человека в год.

Пумы нападают еще реже – примерно 4 – 6 раз в год. Точную частоту нападений черных медведей оценить сложнее, но известно, что с 1900 по 2009 год в Северной Америке было зафиксировано 63 случая гибели людей в результате нападений черных медведей.

Почему грозные медведи боятся человека / Фото unsplash

Для сравнения: в США и Канаде молния поражает примерно 580 человек ежегодно. То есть сами цифры показывают: страшные хищники далеко не так часто нападают на людей, как кажется из новостей или фильмов.

Одна из причин, по словам ученых, заключается в том, что эти животные не просто реагируют на появление человека. Они активно меняют поведение, чтобы держаться от нас подальше. Эколог Йельского университета Освальд Шмитц в комментарии к двум новым исследованиям в журнале Current Biology отметил, что такие открытия меняют представления о конфликте между людьми и хищниками.

Как медведи реагируют на человеческие голоса?

Одно из исследований возглавил биолог-специалист по дикой природе Филип Менлик из Лесной службы Министерства сельского хозяйства США. Его команда изучала черных и бурых медведей, которые питались у лососевых ручьев на юго-востоке Аляски. Исследователи установили камеры с датчиками движения. Когда к месту подходил медведь, система включала одну из записей: крики мартинов, звуки внедорожников или человеческие голоса.

Камеры фиксировали, что животное делает дальше, и результат оказался очень показательным. Медведи в два раза чаще спешили уйти, когда слышали звук транспортного средства, чем когда слышали крики мартинов. Человеческие голоса действовали еще сильнее: услышав людей, медведи почти в 10 раз чаще убегали с места.

Это важно не только для понимания поведения медведей. Такие реакции могут влиять на целую экосистему. Когда медведи ловят лосося, они часто уносят добычу в лес. Там остатки рыбы разлагаются и фактически удобряют почву. Если из-за страха перед людьми медведи реже приходят к ручьям или быстрее покидают место кормления, это может изменить круговорот питательных веществ в природе.

Как пумы "планируют" обход людей?

Второе исследование, возглавленное экологом Джоном Морганом из Калифорнийского университета в Санта-Крузе, показало схожую картину для пум. Ученые проанализировали шесть лет данных GPS от 36 диких пум в горах Санта-Круз. Затем они сопоставили эти маршруты с данными фитнес-приложения Strava, которое показывало, где и когда люди ходили пешком, бегали, ездили на велосипедах или пользовались тропами.

Как ведет себя пума, услышав человека / Фото unsplash

Оказалось, что пумы не просто убегали после появления людей. Они как будто заранее учитывали, где и когда человеческая активность будет максимальной, и в эти периоды избегали таких мест. Даже если пумы жили в районах с большим количеством людей, это не означало, что они чаще нападали.

Повышенный риск в таких местах объяснялся проще: там люди и пумы просто чаще пересекались. В совокупности оба исследования показывают: большие хищники воспринимают человека как серьезную угрозу. Медведи покидают места, где могли бы питаться. Пумы подстраивают свои маршруты под распорядок дня людей. То есть эти животные уже многое делают сами, чтобы опасных встреч с людьми было меньше.

Что это меняет в отношении к хищникам?

Привычный образ выглядит так: хищник – агрессор, человек – потенциальная жертва. Но ученые говорят, что в реальности все сложнее. Для медведей и пум человек часто не слабая добыча, а источник опасности. И поведение животных это подтверждает. Именно поэтому ответственность лежит не только на хищниках, которые должны "не нападать".

Люди тоже могут вести себя так, чтобы не нарушать их стратегии избегания. Если пумы стараются обходить места с большой человеческой активностью, важно не загонять их в ситуации, где такого выбора уже нет. Если медведи избегают человеческих голосов, стоит понимать, что наше присутствие меняет не только их поведение, но и природные процессы вокруг.

Освальд Шмитц подводит итог: люди должны осознавать, как они формируют "ландшафт страха" для хищников и других видов. Если учитывать это, можно перейти от конфликта к сосуществованию. И это, возможно, самый интересный вывод. В лесах и горах Северной Америки обитают хищники, которых мы привыкли считать самыми страшными. Но для них самым большим хищником зачастую является именно человек.