Одна из самых многочисленных хищных птиц планеты обитает и в Украине: как она выглядит

Черный коршун охотится на мелких животных, питается падалью и ищет пищу на свалках. Именно ее часто называют самой многочисленной дневной хищной птицей в мире.

Черный коршун обитает на огромной территории – от Европы и Африки до Азии и Австралии. В Украине эта хищная птица тоже не является случайным гостем: весной она возвращается сюда после зимовки, строит гнезда и выводит птенцов.

Какая хищная птица претендует на первенство по численности?

Черный коршун является одним из главных претендентов на звание самой многочисленной дневной хищной птицы планеты, как сообщает Discover. Ее успех связывают, в частности, со способностью приспосабливаться к соседству с человеком и разнообразным выбором пищи.

Невероятные птицы / Фото Unsplash

Этот хищник не зависит от одного вида добычи. Он может питаться мелкими млекопитающими, рыбой, насекомыми и остатками погибших животных. Свалки также становятся для него местом поиска пищи.

В Австралии эти птицы собираются возле природных пожаров и ловят мелких животных, спасающихся от огня. Коршуны кружат над местностью и следят за движением внизу, используя любую возможность схватить добычу. Подобным образом они могут сопровождать людей, чья работа пугает животных.

Для коршуна важна возможность добраться до пищи, поэтому он осваивает и открытые равнины, и территории возле водоемов, и окрестности населенных пунктов. Иногда такие возможности собирают огромное количество птиц. Во время массового появления саранчи в Австралии черные коршуны могут образовывать стаи из тысяч особей.

Распознать птицу помогает раздвоенный хвост. Несмотря на название, его оперение преимущественно темно-коричневое, с более светлыми и рыжеватыми участками, хотя издалека он действительно может казаться почти черным.

Где в Украине обитают черные коршуны?

Увидеть черного коршуна можно во многих областях, но его распространение неравномерно. Для этой птицы важна особая комбинация – поблизости должны быть и водоем, где можно найти пищу, и деревья, на которых безопасно устроить гнездо. Именно поэтому искать его стоит прежде всего в долинах больших рек, возле озер, водохранилищ и прудов.

Как выглядит шулика: смотрите видео

По данным Красной книги Украины, черная коршуна гнездится практически на всей территории страны, за исключением Крыма и высокогорных районов Карпат. В то же время современные данные Украинского центра исследований хищных птиц уточняют эту картину: в значительной части степной зоны вид также не гнездится или встречается значительно реже. Например, в Кировоградской области исследователи обнаружили, что расположение гнездящихся пар тесно связано именно с водоемами. Значительная часть местной популяции была сосредоточена в бассейне Ингульца.

Черного шулика регистрируют и во Львовской области. В 2025 году двух птиц наблюдали на территории Яворовского национального природного парка и вблизи природного заповедника "Розточчя".

Как распознать черного коршуна в небе?

Название может немного сбивать с толку: черный коршун не выглядит полностью черным. Его оперение преимущественно темно-бурое, а голова может казаться более светлой. Удобнее всего распознавать птицу в полете. У нее длинные крылья и характерный хвост с неглубокой выемкой посередине.

Во время парения коршун часто корректирует им направление, поэтому хвост хорошо заметен даже тогда, когда птица находится достаточно высоко. По размерам это заметный хищник: длина тела взрослых птиц достигает примерно 55–62 сантиметров, а масса самок приближается к килограмму.

Особенно часто коршуна можно увидеть не сидящим на дереве, а именно в небе. Он долго парит, используя восходящие потоки теплого воздуха, и таким образом может осматривать большую территорию почти без постоянных взмахов крыльями.