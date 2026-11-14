Один із найчисленніших хижих птахів планети живе і в Україні: як він виглядає

Чорний шуліка живе на величезній території – від Європи й Африки до Азії та Австралії. В Україні цей хижий птах теж не є випадковим гостем: навесні він повертається сюди після зимівлі, будує гнізда й виводить пташенят.

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Який хижий птах претендує на першість за чисельністю?

Чорний шуліка є одним із головних претендентів на звання найчисленнішого денного хижого птаха планети, як повідомляє Discover. Його успіх пов’язують, зокрема, зі здатністю пристосовуватися до сусідства з людиною та різноманітним вибором їжі.

Неймовірні птахи / Фото Unsplash

Цей хижак не залежить від одного виду здобичі. Він може живитися дрібними ссавцями, рибою, комахами та рештками загиблих тварин. Сміттєзвалища також стають для нього місцем пошуку поживи.

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В Австралії ці птахи збираються біля природних пожеж і ловлять дрібних тварин, які тікають від вогню. Шуліки кружляють над місцевістю та стежать за рухом унизу, використовуючи нагоду схопити здобич. Подібним чином вони можуть супроводжувати людей, чия робота сполохує тварин.

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Для шуліки важлива можливість дістатися до їжі, тому він освоює і відкриті рівнини, і території біля водойм, і околиці населених пунктів. Іноді такі можливості збирають величезну кількість птахів. Під час масової появи сарани в Австралії чорні шуліки можуть утворювати зграї з тисяч особин.

Упізнати птаха допомагає роздвоєний хвіст. Попри назву, його оперення переважно темно-коричневе, зі світлішими та рудуватими ділянками, хоча здалеку він справді може здаватися майже чорним.

Де в Україні живуть чорні шуліки?

Побачити шуліку можна у багатьох областях, але його поширення нерівномірне. Для цього птаха важлива особлива комбінація – поруч мають бути і водойма, де можна знайти їжу, і дерева, на яких безпечно влаштувати гніздо. Саме тому шукати його варто передусім у долинах великих річок, біля озер, водосховищ і ставків.

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Як виглядає шуліка: дивіться відео

За даними Червоної книги України, чорний шуліка гніздиться практично по всій території країни, за винятком Криму та високогірних районів Карпат. Водночас сучасні дані Українського центру досліджень хижих птахів уточнюють цю картину: у значній частині степової зони вид також не гніздиться або трапляється значно рідше. Наприклад, у Кіровоградській області дослідники виявили, що розташування гніздових пар тісно пов'язане саме з водоймами. Значна частина місцевої популяції була зосереджена в басейні Інгульця.

Чорного шуліку реєструють і на Львівщині. У 2025 році двох птахів спостерігали на території Яворівського національного природного парку та поблизу природного заповідника "Розточчя".

Як упізнати чорного шуліку в небі?

Назва може трохи збивати з пантелику: чорний шуліка не виглядає повністю чорним. Його оперення переважно темно-буре, а голова може здаватися світлішою. Найзручніше впізнавати птаха у польоті. У нього довгі крила і характерний хвіст із неглибокою виїмкою посередині.

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Під час ширяння шуліка часто коригує ним напрямок, тому хвіст добре помітний навіть тоді, коли птах перебуває досить високо. За розмірами це помітний хижак: довжина тіла дорослих птахів сягає приблизно 55 – 62 сантиметрів, а маса самок наближається до кілограма.

Особливо часто шуліку можна побачити не сидячим на дереві, а саме в небі. Він довго ширяє, використовуючи висхідні потоки теплого повітря, і таким способом може оглядати велику територію майже без постійних помахів крил.