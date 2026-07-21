Марианская впадина постепенно раскрывает свою величайшую тайну: что обитает на самом дне

Марианская впадина долгое время считалась местом, где жизнь должна заканчиваться. Там нет солнечного света, температура держится почти на нуле, а давление настолько высокое, что большинство привычных нам существ просто не выдержали бы таких условий.

Что глубже люди заглядывают в эту тьму, тем удивительнее становится картина. На дне океана, куда физически спускались лишь единицы, есть не только ил, камни и обломки. Там обитают организмы, которые научились существовать в среде, практически недоступной для человека, сообщает 24 Канал.

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Какую жизнь обнаружили почти на 10-километровой глубине?

Как сообщает ScienceAlert, китайский пилотируемый аппарат "Фэньдуо" совершил серию погружений в Марианскую впадину в западной части Тихого океана. Во время экспедиции исследователи обнаружили колонии организмов на глубинах от 2500 до 9533 метров.

Больше всего поразили не единичные организмы, а целые скопления живых существ. Можно было наблюдать поля морских трубчатых червей, которые достигали в длину примерно 30 сантиметров. Рядом находились скопления моллюсков и двустворчатых раковин.

Что скрывает Марианская впадина / Фото unsplash

На этих глубинах также зафиксировали колючих ракообразных, морских червей, огурцов, лилий с перистыми щупальцами и других беспозвоночных.

Для места, которое часто представляют почти мертвым, это выглядит как совершенно другой мир. Авторы исследования назвали эту находку открытием самых глубоких и масштабных известных на Земле сообществ, существующих благодаря хемосинтезу. То есть эти организмы не зависят от солнечного света. Они получают энергию из химических веществ, в частности метана, который просачивается сквозь трещины на морском дне.

Почти вся жизнь на Земле прямо или косвенно зависит от Солнца. А здесь, в полной темноте, действует другая система: не свет, а химия из недр планеты. К подобному выводу приходит и Futura Sciences, описывая исследования в Курило-Камчатском желобе. Там, на глубинах более 10 километров, ученые также обнаружили не только микробы, но и более крупных существ: трубчатых червей, моллюсков, ракообразных и морских огурцов.

Почему дно Марианской впадины не так пусто, как казалось?

Марианская впадина – самое глубокое из известных мест на поверхности Земли. Ее самая низкая точка, Бездна Челленджера, находится примерно на глубине 10 890 метров. В популярных описаниях эту глубину часто округляют до 36 тысяч футов. SpaceDaily объясняет это сравнением, которое сразу ставит все на свои места: если бы Эверест поставить на дно Бездны Челленджера, его вершина все равно осталась бы более чем на 2 километра под водой.

Что они нашли в самом глубоком месте на Земле: смотрите видео

В таких условиях давление примерно в тысячу раз выше, чем на уровне моря. Света нет вообще. Пища поступает нерегулярно – в основном в виде остатков организмов, которые погибли в верхних слоях океана и медленно опустились вниз.

Важную роль в этой экосистеме играют амфиподы – небольшие белые ракообразные, похожие на крошечных креветок. Среди самых известных глубоководных видов – Hirondellea gigas и Eurythenes gryllus. Эти существа действуют как своеобразная "санитарная служба" самой глубокой экосистемы планеты. Они поедают органические остатки, опускающиеся из верхних слоев океана, и таким образом включают их в пищевую цепь.

Амфиподы обладают клеточными мембранами, приспособленными к огромному давлению, ферментами, работающими почти при ледяной температуре, и медленным обменом веществ. Такая "экономия" помогает им выживать там, где пища появляется редко и непредсказуемо.

Что еще нашли на дне – и почему это вызывает тревогу?

Самые глубокие части океана оказались не только домом для удивительной жизни. Они стали местом, куда уже добрался человеческий мусор. В ходе исследования команды Алана Джеймисона из Ньюкаслского университета в Великобритании были изучены кишечники 90 амфипод, собранных из шести самых глубоких желобов Тихоокеанского региона, в частности Марианского, Японского, Идзу-Бонинского, Кермадекского, Новогебридского и Перуанско-Чилийского.

Результат оказался шокирующим: более 72 % исследованных амфипод имели в пищеварительной системе хотя бы одну частицу микропластика. В образцах обнаруживали нейлон, полиэтилен, полиамид, поливиниловый спирт, поливинилхлорид и другие материалы промышленного происхождения. Сильнее всего поразили именно образцы из Марианской впадины. У 100% исследованных амфипод из Бездны Челленджера в кишечнике обнаружили пластик. То есть каждое отдельное существо из этой выборки уже проглотило материал, созданный человеком.

Как выглядит дно Марианской впадины: смотрите видео

Пластик не обязательно попадает туда рядом с самой впадиной. Он может начинаться как обычный мусор на суше: пакет, упаковка, волокна ткани, обломки старых вещей. Затем реки, стоки, течения и годы медленного разложения превращают его в микрочастицы, которые в конечном итоге опускаются на дно.

В 2018 году в Марианской впадине также зафиксировали пластиковый пакет на глубине 10 898 метров. Это один из самых глубоких известных примеров пластикового мусора в океане. Микропластик, как показали исследования, уже проник в саму экосистему.