Почему в некоторых странах в лифте нет цифры 4: эта кнопка напоминает людям о смерти

В некоторых отелях, больницах и жилых домах в Восточной Азии после третьего этажа в лифте может сразу следовать пятый. Для туриста это выглядит как ошибка в нумерации, но с точки зрения местной культуры такая деталь вполне понятна.

Причина связана не с архитектурой, а с языком. В китайской, японской и некоторых других азиатских традициях цифра 4 имеет неприятную ассоциацию, поскольку ее произношение напоминает слово "смерть". Поэтому четвертый этаж часто не убирают на самом деле, а просто называют по-другому.

На панели лифта может появиться 3А, F или сразу 5 – и это показывает, как даже одна цифра способна влиять на быт, недвижимость и обычную навигацию в доме.

Почему именно цифра 4 стала "несчастливой"?

В китайском языке число 4 произносится похоже на слово "смерть". В японском также есть чтение "shi", которое совпадает со словом "смерть". Из-за этого совпадения число стали воспринимать как нежелательное, особенно в местах, связанных с жильем, здоровьем или важными жизненными событиями, сообщает Tofugu.

Такое явление называют тетрафобией – страхом или избеганием числа 4. Оно чаще всего встречается в странах и регионах, на которые оказала влияние китайская культурная традиция: в Китае, Японии, Корее, на Тайване, в Сингапуре, частично во Вьетнаме и среди китайских общин в других странах.

Для постороннего человека это может показаться мелочью. Но если число десятилетиями ассоциируется с плохим предзнаменованием, оно начинает восприниматься не как нейтральная цифра, а как раздражитель. Особенно там, где люди и так не хотят лишних тревожных ассоциаций: в больнице, роддоме, отеле или жилом доме.

Как это выглядит в лифтах и домах?

Самый простой вариант – в лифте просто нет кнопки "4". После третьего этажа сразу идет пятый. Иногда четвертый этаж обозначают как 3А или буквой F. В некоторых зданиях избегают не только 4, но и 14, 24, 34 или даже всего диапазона 40 – 49, если владельцы хотят максимально убрать "несчастливые" комбинации, пишет Medium.

Одна цифра пугает целые дома / Фото Unsplash

Подобная логика знакома и западному миру, только с другим числом. В США и Европе в некоторых отелях и высотных зданиях пропускают 13-й этаж. На самом деле он есть, просто называется по-другому. С цифрой "четыре" работает тот же принцип: архитектура не меняется, меняется нумерация. Это особенно заметно в сфере недвижимости.

Если покупатели или арендаторы не хотят жить на "неудачном" этаже, застройщику проще переименовать его, чем объяснять каждому, почему это всего лишь суеверие. В материалах об азиатских рынках недвижимости часто упоминается, что в зданиях могут избегать цифру 4 при нумерации этажей, квартир, больничных палат и даже парковочных мест. Если часть людей не хочет покупать квартиру с нежелательным номером, этот номер становится коммерческой проблемой.

Почему суеверие влияет даже на деньги?

Числа в культуре могут иметь реальное экономическое значение. Если покупатели верят, что одна цифра приносит неудачу, а другая – успех, рынок начинает это учитывать.

В Китае, например, число 8 имеет противоположную репутацию: оно ассоциируется с благосостоянием и процветанием из-за звучания, близкого к слову "богатеть". Поэтому телефонные номера, автомобильные номера, квартиры или этажи с восьмерками могут восприниматься как более привлекательные. В Восточной Азии цифру "четыре" часто убирают из номеров больничных палат и квартир, тогда как "восемь" может повышать привлекательность недвижимости. Это не означает, что все люди в этих странах одинаково верят в суеверия. Кто-то относится к этому серьезно, кто-то иронично, а кто-то вообще не обращает внимания. Однако для бизнеса важны не только личные убеждения, но и то, как цифры воспринимает большинство покупателей, гостей или клиентов.