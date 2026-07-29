Причина пов’язана не з архітектурою, а з мовою. У китайській, японській та деяких інших азійських традиціях цифра 4 має неприємну асоціацію, бо її вимова нагадує слово "смерть". Тому четвертий поверх часто не прибирають насправді, а просто називають інакше.

На панелі ліфта може з’явитися 3А, F або одразу 5 – і це показує, як навіть одна цифра здатна впливати на побут, нерухомість і звичайну навігацію в будинку.

Чому саме цифра 4 стала "нещасливою"?

У китайській мові число 4 вимовляється схоже на слово "смерть". У японській також є читання "shi", яке збігається зі словом "смерть". Через цю співзвучність число почали сприймати як небажане, особливо в місцях, пов’язаних із житлом, здоров’ям або важливими життєвими подіями, інформує Tofugu.

Таке явище називають тетрафобією – страхом або униканням числа 4. Воно найчастіше трапляється в країнах та регіонах, на які впливала китайська культурна традиція: у Китаї, Японії, Кореї, Тайвані, Сінгапурі, частково у В’єтнамі та серед китайських спільнот в інших країнах.

Для людини ззовні це може виглядати як дрібниця. Але якщо число десятиліттями пов’язують із поганим знаком, воно починає працювати не як нейтральна цифра, а як подразник. Особливо там, де люди й так не хочуть зайвих тривожних асоціацій: у лікарні, пологовому, готелі чи житловому будинку.

Як це виглядає в ліфтах і будинках?

Найпростіший варіант – у ліфті просто немає кнопки "4". Після третього поверху одразу йде п’ятий. Іноді четвертий поверх позначають як 3А або літерою F. У деяких будівлях уникають не лише 4, а й 14, 24, 34 або навіть усього діапазону 40 – 49, якщо власники хочуть максимально прибрати "нещасливі" комбінації, пише Мedium.

Одна цифра лякає цілі будинки / Фото Unsplash

Подібна логіка знайома й західному світу, тільки з іншим числом. У США та Європі в деяких готелях і висотках пропускають 13-й поверх. Насправді він є, просто названий інакше. Із четвіркою працює той самий принцип: архітектура не змінюється, змінюється маркування. Це особливо помітно в нерухомості.

Якщо покупці або орендарі не хочуть жити на "поганому" поверсі, забудовнику простіше перейменувати його, ніж пояснювати кожному, що це лише забобон. У матеріалах про азійські ринки нерухомості часто згадують, що будівлі можуть уникати цифри 4 у нумерації поверхів, квартир, лікарняних палат і навіть паркомісць. Якщо частина людей не хоче купувати квартиру з небажаним номером, цей номер стає комерційною проблемою.

Чому забобон впливає навіть на гроші?

Числа в культурі можуть мати реальну економічну вагу. Якщо покупці вірять, що одна цифра приносить невдачу, а інша – успіх, ринок починає це враховувати.

У Китаї, наприклад, число 8 має протилежну репутацію: воно асоціюється з добробутом і процвітанням через звучання, близьке до слова "багатіти". Тому номери телефонів, автомобільні знаки, квартири або поверхи з вісімками можуть сприйматися як привабливіші. В Східній Азії четвірку часто прибирають із номерів лікарняних палат і квартир, тоді як вісімка може підвищувати бажаність нерухомості. Це не означає, що всі люди в цих країнах однаково вірять у забобон. Хтось ставиться серйозно, хтось іронічно, хтось узагалі не звертає уваги. Проте для бізнесу важливі не лише особисті переконання, а й те, як цифри сприймає більшість покупців, гостей чи клієнтів.