Если бы человек делал такие запасы, ему понадобилось бы 2 тонны еды: впечатляющие рекорды дикого хомяка

Среди всех лесных и полевых обитателей дикий обыкновенный хомяк по праву считается абсолютным рекордсменом по размерам кладовой. Сам зверь весит всего около 400 – 600 граммов, однако в его подземных хранилищах зоологи регулярно находят от 2 – 3 до 15 килограммов отборного зерна пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и сухих корневищ.

Если бы взрослый человек весом 70 килограммов решил запастись продуктами в такой же пропорции к собственному весу, ему пришлось бы затащить в свою квартиру более 2 тонн провизии, рассказывает mikul.ekolog.

Основным средством перевозки запасов служат эластичные щечные мешки, которые тянутся вдоль шеи почти до плеч. За один рейс ловкий грызун способен перенести до 50 граммов зерна, набивая щеки так плотно, что его голова увеличивается в объеме почти в 3 раза.

Грызун, который делает просто сумасшедшие запасы / Фото Pixabay

Добравшись до подземного хранилища на глубине до 1 – 2 метров, он ловко нажимает передними лапками на щеки, выталкивая весь груз в предназначенный отсек: в его сложной многокомнатной системе ходов зерно всегда рассортировано по видам и аккуратно отделено от гнездовой спальни.

Несмотря на свою невероятную трудолюбивость и давнюю славу непоколебимого хозяина полей, сегодня этот яркий зверь с черным брюшком и рыжей спиной переживает тяжелые времена. Из-за распашки целинных участков, использования агрохимии и изменения климата популяция обыкновенного хомяка катастрофически сократилась, поэтому этот неутомимый подземный фермер официально занесен в Красную книгу Украины и нуждается в особом внимании и охране со стороны человека.