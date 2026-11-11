Якби людина робила такі запаси, їй знадобилося б 2 тонни їжі: вражаючі рекорди дикого хомʼяка

Якби доросла людина вагою 70 кілограмів вирішила запастися харчами в такій самій пропорції до власного тіла, їй довелося б затягнути у свою квартиру понад 2 тонни провізії, розповідає mikul.ekolog.

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Головним транспортом для перевезення запасів слугують еластичні защічні мішки, які тягнуться вздовж шиї майже до плечей. За 1 рейс спритний гризун здатен перенести до 50 грамів зерна, набиваючи щоки так туго, що його голова збільшується в об'ємі майже в 3 рази.

Гризун, який робить просто шалені запаси / Фото Pixabay

Добравшись до підземного сховища на глибині до 1 – 2 метрів, він спритно натискає передніми лапками на щоки, виштовхуючи весь вантаж у призначений відсік: у його складній багатокімнатній системі ходів зерно завжди розсортоване за видами й акуратно відокремлене від гніздової спальні.

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Попри свою неймовірну працьовитість і давню славу непохитного господаря полів, сьогодні цей яскравий звір із чорним черевцем і рудою спиною переживає скрутні часи. Через розорювання цілинних ділянок, використання агрохімії та зміну клімату популяція звичайного хом'яка катастрофічно скоротилася, тому цей невтомний підземний фермер офіційно занесений до Червоної книги України та потребує особливої людської уваги й охорони.