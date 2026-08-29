Самцы высиживают яйца, а самки сражаются за "гарем": в Днепр прилетела редкая птица

На водоемах Днепра заметили редкого полярного гостя. Это круглоклювый плавунец (Phalaropus lobatus) – вид, в котором царит полный матриархат!

Для фауны Украины это редкий перелетный вид, который не остается на постоянное гнездование, а лишь делает кратковременные остановки для отдыха и питания во время масштабных сезонных миграций, сообщает D1.

Полный матриархат в птичьем мире

Круглоклювый плавунец разрушает классические представления о поведении птиц: у этого вида царит абсолютное доминирование самок. Они заметно крупнее по размеру и обладают гораздо более ярким оперением с насыщенным огненно-оранжевым пятном на шее, тогда как самцы покрыты невзрачным серо-бурым оперением. Именно самки берут на себя инициативу в брачный период: активно ухаживают, сражаются между собой за внимание избранников и яростно охраняют свою гнездовую территорию.

Уникальная птичка на Днепре / Фото Руслан Ленд

После откладки кладки самка нередко покидает партнера, находит нового самца и строит следующее гнездо. Вся забота о будущем потомстве – длительное высиживание яиц и последующее вскармливание птенцов – полностью ложится на плечи отца.

Охота через мини-водоворот

Эти птицы обладают чрезвычайно интересной тактикой добывания пищи. Питаясь планктоном, мелкими ракообразными и личинками насекомых, плавунец начинает быстро кружиться на воде вокруг собственной оси, словно волчок. Такое движение создает локальный турбулентный водоворот, который поднимает со дна на поверхность всю питательную мелкую добычу, которую птица молниеносно выхватывает клювом.

Откуда прибыл гость

Естественной средой обитания плавунца являются суровые тундры и лесотундры Арктики и Субарктики – Северная Европа, Сибирь, Аляска и Канада. Встреча с этим арктическим путешественником на территории Украины – настоящая удача для орнитологов и любителей птиц.