Для фауни України це нечисленний пролітний вид, який не залишається на постійне гніздування, а лише робить короткочасні зупинки для відпочинку та живлення під час масштабних сезонних міграцій, розповідає D1.

Повний матріархат у пташиному світі

Плавунець круглодзьобий руйнує класичні уявлення про поведінку птахів: у цьому виді панує абсолютне домінування самок. Вони помітно більші за розміром і мають значно яскравіше вбрання з насиченою вогняно-помаранчевою плямою на шиї, тоді як самці вкриті непоказним сіро-бурим пір'ям. Саме самки беруть на себе ініціативу в шлюбний період: активно залицяються, б'ються між собою за увагу обранців і люто охороняють свою гніздову територію.

Унікальна пташка на Дніпрі / Фото Ruslan Lend

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Після відкладання кладки самка нерідко залишає партнера, знаходить нового самця і формує наступне гніздо. Уся турбота про майбутнє потомство – тривале висиджування яєць і подальше вигодовування пташенят —–повністю лягає на плечі батька.

Полювання через мінівир

Ці птахи мають надзвичайно цікаву тактику добування їжі. Харчуючись планктоном, дрібними ракоподібними та личинками комах, плавунець починає швидко крутитися на воді навколо власної осі, немов дзиґа. Такий рух створює локальний турбулентний вир, який підіймає з дна на поверхню всю поживну дрібноту, яку птах блискавично вихоплює дзьобом.

Звідки прибув гість

Природним середовищем існування плавунця є суворі тундри й лісотундри Арктики та Субарктики – Північна Європа, Сибір, Аляска та Канада. Зустріч із цим арктичним мандрівником на території України є справжньою удачею для орнітологів і бьордвочерів.