Наши предки не спали всю ночь напролет: что они делали между "первым" и "вторым" сном

Сегодня проснуться посреди ночи и долго не засыпать кажется проблемой. Человек сразу начинает нервничать, смотреть на часы и думать, что с его сном что-то не так. Но для людей прошлых веков такая ночная пауза была обычной частью суток.

В Средневековье и до появления массового искусственного освещения ночной сон часто делился на две части. Люди ложились спать вскоре после захода солнца, спали несколько часов, затем просыпались, некоторое время не спали и только после этого засыпали снова, рассказывает Threads Zoomer.history.

Это не считалось бессонницей. Наоборот, такой ритм был настолько привычным, что в исторических источниках существовали отдельные названия – "первый сон" и "второй сон". Именно между ними был тихий ночной час, который люди использовали совсем не так, как мы себе это представляем сегодня.

Как выглядел ночной сон в Средневековье?

До появления газового и электрического освещения темнота гораздо сильнее определяла распорядок дня человека. Когда солнце садилось, день фактически заканчивался. Работы становилось меньше, улицы темнели, а дома погружались в ночь.

Первый сон обычно длился примерно 3–4 часа. После этого люди просыпались. Не из-за беспокойства, не из-за шума и не потому, что "плохо спали". Просто так работал привычный ночной ритм.

Предки спали два раза за ночь / Фото Boring history secrets

Период бодрствования между двумя снами мог длиться час или два. В это время люди молились, разговаривали с родными, чинили одежду или инструменты, подбрасывали дрова в печь, занимались домашними делами или просто лежали и размышляли.

Эта ночная пауза не воспринималась как нечто странное. Она была частью быта – такой же естественной, как вечерняя усталость или утреннее пробуждение.

Почему ночное пробуждение не считалось проблемой?

Для современного человека идеальный сон – это заснуть вечером и проснуться уже утром. Но такая модель стала нормой не всегда. На протяжении многих веков люди жили в другом ритме, где ночь не была сплошным блоком сна.

В некоторых медицинских текстах даже советовали использовать промежуток между первым и вторым сном для зачатия ребенка. Считалось, что после первого отдыха организм уже восстановил силы, но ночь еще не закончилась.

Историк Роджер Экирх проанализировал сотни исторических источников – судебные документы, дневники, художественную литературу, медицинские трактаты. В них регулярно встречались упоминания о "первом сне" и "втором сне". Это означает, что такое деление ночи было не случайной привычкой отдельных людей, а хорошо известным явлением.

Именно поэтому ночное пробуждение не вызывало паники. Люди не пытались немедленно "вернуть" сон любой ценой. Они знали: после этой паузы наступит второй сон, который продлится до рассвета.

Когда люди начали спать одним длинным сном?

Привычный для нас непрерывный ночной сон стал нормой значительно позже. Его распространение связывают с развитием городов, фабрик, четких рабочих графиков и искусственного освещения. В XVIII–XIX веках жизнь начала меняться. Вечер перестал заканчиваться вместе с заходом солнца. Появилось больше освещенных улиц, более длительных рабочих и социальных часов, новых правил производительности. Ночь постепенно сократилась как пространство для отдыха.

Люди стали ложиться спать позже, а вставать – в соответствии с требованиями работы. Старый ритм с первым и вторым сном постепенно исчез. На его место пришла идея одного сплошного ночного сна, которую сегодня многие воспринимают как единственно естественную. Но история показывает другое. На протяжении большей части человеческого прошлого ночь могла иметь паузу посередине. И если человек иногда просыпается посреди ночи, это не обязательно означает, что с ним что-то не так. Возможно, организм просто на мгновение возвращается к ритму, который когда-то был для людей вполне привычным.