"Римский" амфитеатр оказался фейком: как туристов водили в сооружение из папье-маше

В Италии туристам годами показывали "древнеримский амфитеатр", который на самом деле оказался не античным памятником, а современным подлогом. За вход в это место брали 40 евро, а посетителям рассказывали истории о Юлии Цезаре, Клеопатре и даже шекспировской Джульетте.

Автором этой схемы оказался 69-летний Франко Малоссо "фон Розенфранц". Он утверждал, что открыл сооружение после оползня в 2005 году в районе города Виченца на северо-востоке Италии, отмечает Еuronews.

Археологи наконец установили: "античный" амфитеатр построили примерно двадцать лет назад. Не из камня римской эпохи, а из фибергласа, папье-маше, штукатурки и современных блоков.

Что именно показывали туристам?

Объект называли Берикским морским амфитеатром. По данным итальянской газеты "Коррьере делла Сера", Малоссо рассказывал посетителям, что это один из "древнейших и самых больших амфитеатров" в мире.

Он датировал постройку 393 годом нашей эры. Также уверял, что Юлий Цезарь якобы посещал это место, возвращаясь в Рим из Египта вместе с Клеопатрой. На этом выдумки не заканчивались. Малоссо также утверждал, что в старой церкви на этой территории жила Джульетта Капулетти – знаменитая героиня трагедии Уильяма Шекспира.

Амфитеатр Цезаря и Клеопатры оказался фейком / Иллюстративный фото unsplash

Сам себя он представлял как "филантропа, предпринимателя и оркестрового дирижера". И некоторое время эта история работала настолько убедительно, что место даже попало в туристический путеводитель Виченцы и онлайн приложения, созданные за финансирование ЕС.

Почему история рассыпалась?

Подозрения относительно странного "антического" памятника начали появляться в 2016 году. К проверке привлекли археологов и карабинеров – военную полицию Италии. Эксперты быстро нашли то, чего в настоящем древнеримском амфитеатре быть не могло. В конструкции были фиберглас, колонны из папье-маше, оштукатуренные блоки и гипсовые статуи, датировавшиеся началом 2000-х годов.

Спутниковые снимки тоже не посодействовали версии Малоссо. Они показали, что сначала на месте выровняли холм, а потом на очищенной территории появилось сооружение, которое выдавали за античную. Исторические детали в его рассказе тоже не выдерживали проверки.

Юлий Цезарь жил примерно за 400 лет до того, как Малоссо датировал амфитеатр. А шекспировская Джульетта связана не с Виченцой, а с Вероной.

Какое наказание получил автор подлога?

Франко Малоссо получил два года и четыре месяца заключения. Его признали виновным в незаконном строительстве, подделке произведений искусства и создании работ без разрешения. Кроме того, он был оштрафован на 3 тысячи евро. Местный совет Аркуньянo подал против него иск на 560 тысяч евро.

Власти хотят возместить ущерб, который, по ее словам, понес из-за этой истории. Этот случай смотрится почти комично, но хорошо показывает, как легко красивая легенда может временно победить факты. Достаточно "античных" колонн, громкого названия, нескольких исторических имен – и туристы уже платят за вход в памятник, которого на самом деле никогда не существовало.