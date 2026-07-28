Автором цієї схеми виявився 69-річний Франко Малоссо "фон Розенфранц". Він стверджував, що відкрив споруду після зсуву ґрунту у 2005 році в районі міста Віченца на північному сході Італії, зазначає Еuronews.

Археологи зрештою встановили: "античний" амфітеатр збудували приблизно двадцять років тому. Не з каменю римської доби, а з фібергласу, пап’є-маше, штукатурки та сучасних блоків.

Що саме показували туристам?

Об’єкт називали Берікським морським амфітеатром. За даними італійської газети "Корр’єре делла Сера", Малоссо розповідав відвідувачам, що це один із "найдавніших і найбільших амфітеатрів" у світі.

Він датував споруду 393 роком нашої ери. Також запевняв, що Юлій Цезар нібито відвідував це місце, коли повертався до Рима з Єгипту разом із Клеопатрою. На цьому вигадки не закінчувалися. Малоссо також стверджував, що в старій церкві на цій території жила Джульєтта Капулетті – знаменита героїня трагедії Вільяма Шекспіра.

Амфітеатр Цезаря і Клеопатри виявився фейком / Ілюстративне фото unsplash

Сам себе він представляв як "філантропа, підприємця й оркестрового диригента". І певний час ця історія працювала настільки переконливо, що місце навіть потрапило до туристичного путівника Віченци та онлайндодатка, створених за фінансування ЄС.

Чому історія розсипалася?

Підозри щодо дивної "античної" пам’ятки почали з’являтися у 2016 році. До перевірки залучили археологів і карабінерів – військову поліцію Італії. Експерти швидко знайшли те, чого в справжньому давньоримському амфітеатрі бути не могло. У конструкції були фіберглас, колони з пап’є-маше, оштукатурені блоки й гіпсові статуї, які датували початком 2000-х років.

Супутникові знімки теж не допомогли версії Малоссо. Вони показали, що спершу на місці вирівняли пагорб, а вже потім на очищеній території з’явилася споруда, яку видавали за античну. Історичні деталі в його розповіді також не витримували перевірки.

Юлій Цезар жив приблизно за 400 років до дати, якою Малоссо датував амфітеатр. А шекспірівська Джульєтта пов’язана не з Віченцою, а з Вероною.

Яке покарання отримав автор підробки?

Франко Малоссо отримав два роки й чотири місяці ув’язнення. Його визнали винним у незаконному будівництві, підробці творів мистецтва та створенні робіт без дозволу. Крім того, його оштрафували на 3 тисячі євро. Місцева рада Аркуньянo подала проти нього позов на 560 тисяч євро.

Влада хоче відшкодувати збитки, яких, за її словами, зазнала через цю історію. Цей випадок виглядає майже комічно, але добре показує, як легко красива легенда може тимчасово перемогти факти. Достатньо "античних" колон, гучної назви, кількох історичних імен – і туристи вже платять за вхід до пам’ятки, якої насправді ніколи не існувало.