Диего Марадону похоронили без сердца. Орган весом 503 грамма уже шестой год хранится в формалине в закрытой полицейской лаборатории в аргентинском городе Ла-Плата.

25 ноября 2026 года исполняется шесть лет со дня смерти легендарного футболиста, но точка в этой истории еще не поставлена: его останки до сих пор находятся на частном кладбище вопреки планам семьи, а уже через месяц суд должен вынести приговор врачам. Смерть Диего Марадоны в 2020 году стала для Аргентины национальной трагедией, сравнимой разве что с кончиной Эвиты Перон. Буэнос-Айрес замер в трауре, а к президентскому дворцу выстроились километровые очереди людей, стремившихся проститься со своим кумиром. Однако за кулисами публичных прощаний разворачивалась совсем другая история, о которой мир узнал лишь через год.

Версия о заговоре ультрас: кто якобы хотел похитить сердце

В ноябре 2021 года мировые СМИ всколыхнуло сенсационное заявление известного аргентинского врача-невролога и журналиста Нельсона Кастро. Во время презентации своей книги "Здоровье Диего" (La salud de Diego) он обнародовал нашумевшую версию: якобы незадолго до похорон появилась информация о планах радикальной группировки фанатов (barrabravas) клуба "Химнасия и Эсгрима" из города Ла-Плата.



Прощание с Диего Марадоной / Фото Getty Images

Этот клуб занимал особое место в заключительной главе жизни Марадоны – именно "Химнасия" стала последней командой, которую он тренировал перед смертью. По словам Кастро, самые радикальные болельщики якобы планировали после прощания проникнуть на кладбище и похитить сердце кумира, чтобы сделать из него "святую реликвию". В Аргентине, где грань между футболом и религией давно стерта, а в 1987 году неизвестные действительно похитили руки из усыпальницы бывшего президента Хуана Доминго Перона, эта история прозвучала правдоподобно и мгновенно облетела мир.

Впрочем, официального подтверждения заговора так и не появилось: никаких уголовных дел или отчетов спецслужб о подготовке похищения не публиковали. После громких заявлений Кастро судебные медики и источники в прокуратуре подчеркнули, что сердце – так же, как печень и почки футболиста – извлекли во время вскрытия, прежде всего, в соответствии со стандартным криминалистическим протоколом, чтобы точно установить причину смерти.

Сердце весом полкилограмма: что показало вскрытие

Когда патологоанатомы исследовали тело 60-летнего Марадоны, цифры в протоколе оказались ошеломляющими. Его сердце весило 503 грамма – почти вдвое больше нормы для здорового взрослого человека (около 300 граммов).

Этот анатомический факт стал суровым свидетельством жизни, которую десятилетиями вела звезда. Сверхчеловеческие нагрузки в большом спорте, годы тяжелых зависимостей и хронические проблемы со здоровьем привели к тяжелой дилатационной кардиомиопатии. Стенки критически увеличенного органа растянулись, а сердце перестало справляться с перекачкой крови. Официальной непосредственной причиной смерти назвали острый отек легких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности – все это произошло через две недели после операции на мозге.



Диего Марадона был настоящей легендой футбола / Фото Getty Images

Для следствия полукилограммовое сердце превратилось в главный "черный ящик" трагедии и ключевое вещественное доказательство. Семья футболиста, в частности его дочери Дальма и Джанинна, обвинили медицинскую команду в том, что Марадону выписали на домашнее лечение в арендованный дом в пригороде Тигре без надлежащего наблюдения и базового реанимационного оборудования, такого как дефибриллятор.

Прокуратура предъявила медикам – среди которых личный врач и нейрохирург Леопольдо Луке и психиатр Агустина Косачов – серьезное обвинение в умышленном убийстве с косвенным (эвентуальным) умыслом (homicidio simple con dolo eventual). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 25 лет, поскольку следствие настаивает: врачи осознавали смертельную опасность для пациента, но не приняли меры, чтобы спасти его.

Где сейчас находится сердце Марадоны и где похоронен сам футболист

Сегодня физическое наследие аргентинской легенды разделено между двумя местами, и доступ к обоим строго ограничен.

Где хранится сердце. Орган до сих пор не вернули семье. Он находится в герметичном контейнере с раствором формалина в закрытом хранилище департамента патологической анатомии полиции провинции Буэнос-Айрес. По иронии судьбы, это закрытое учреждение расположено именно в Ла-Плате – родном городе клуба "Химнасия и Эсгрима". Согласно протоколу хранения биологических доказательств в резонансных уголовных делах, орган должен находиться там под замком, под полицейской охраной и видеонаблюдением не менее 10 лет – то есть, по крайней мере, до 2030 года.

Где покоится тело. Самого Марадону похоронили на тихом частном кладбище "Жардин де Пас" (Jardín de Paz, "Сад мира") в пригороде Белья-Виста, примерно в 40 километрах к северо-западу от центра Буэнос-Айреса. Именно здесь покоятся его родители – дон Диего и донья Тота. В отличие от известных туристических некрополей вроде Реколеты, территория "Жардин де Пас" полностью закрыта для фанатов, туристов и прессы: попасть на место захоронения могут только родственники и близкие по утвержденным спискам. Человек, который при жизни не имел ни минуты покоя от камер и толп, после смерти оказался в абсолютной изоляции.

Как выглядит могила Диего Марадоны: смотрите видео

Финал истории: суд на финишной прямой и отложенный мавзолей

Закрытый статус кладбища не устраивал ни миллионы болельщиков, ни детей Марадоны. Наследники инициировали создание общественного мавзолея M10 Memorial в престижном районе Пуэрто-Мадеро в центре Буэнос-Айреса, который должен был ежегодно принимать до миллиона посетителей. Еще в октябре 2024 года аргентинский суд официально разрешил эксгумацию и перенос тела, а открытие мемориала сначала планировали на 2025 год. Однако проект затянулся, поэтому по состоянию на ноябрь 2026 года останки футболиста до сих пор находятся в Белья-Висте.

При этом развязка в главной судебной драме Аргентины уже совсем близка. Первый судебный процесс против медиков, стартовавший весной 2025 года, закончился громким провалом: в мае его полностью аннулировали после скандала с судьей Джульеттой Макинтач, которая тайно снималась в документальном фильме об этом деле под названием "Божественное правосудие".

В апреле 2026 года в суде Сан-Исидро началось повторное рассмотрение дела, которое длилось шесть месяцев и охватило 51 заседание и показания более 70 свидетелей. В конце октября слушания наконец завершились: одного из семи подсудимых, врача Педро Ди Спанью, суд оправдал из-за отсутствия обвинения со стороны прокуратуры, а для остальных шестерых государственное обвинение требует реальных сроков – в частности, 12 лет тюрьмы для Леопольдо Луке, 10 лет для медицинского координатора Нэнси Форлини и 8 лет для психиатра Агустины Косачов. Восьмую фигурантку, медсестру Гиселу Мадрид, судят отдельно судом присяжных.

Приговор по делу должны огласить уже 22 декабря 2026 года. Но даже когда Фемида назовет виновных, полукилограммовое сердце Диего Марадоны еще долгие годы будет оставаться в полицейском хранилище Ла-Платы – как последнее и самое трагическое доказательство того, какую цену за свою жизнь заплатил величайший аргентинец в истории футбола.