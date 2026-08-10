Последний дом – не в Украине: где похоронили Марка Вовчка и почему это не история о предательстве

Ее имя неразрывно связано с украинской литературой, но последний адрес Марко Вовчок может удивить. Писательница провела последние годы вдали от Украины, а место ее захоронения сегодня является частью мемориальной усадьбы, где она жила в конце жизни.

Это обстоятельство может удивить тех, кто привык ассоциировать Марко Вовчок прежде всего с украинской литературой. Однако ее биография была связана с различными городами и странами, а последним местом жительства писательницы стал кавказский Нальчик.

Кто такая Марко Вовчок

Марко Вовчок – литературный псевдоним Марии Александровны Вилинской, украинской писательницы и переводчицы XIX века. Она родилась 10 (22) декабря 1833 года в имении Екатерининское Орловской губернии.

В своих произведениях писательница затрагивала темы крепостного права, человеческого достоинства, неравенства и жизни крестьян. Ее проза отличалась вниманием к женским судьбам и социальной несправедливости. Наибольшую популярность Марко Вовчок приобрела после выхода сборника "Народные рассказы", первое издание которого появилось в Петербурге в 1857 году.



"Народные рассказы" Марко Вовчок / Фото "Якабу"

Марко Вовчок также переводила произведения с французского, английского, немецкого и польского языков. Ее литературная деятельность не ограничивалась украинской прозой, хотя именно украинская культура впоследствии стала главной сферой ее литературной репутации.

Происхождение псевдонима "Марко Вовчок" окончательно не установлено. Существует несколько версий: его связывают с фамилией первого мужа писательницы Опанаса Марковича, участием Пантелеймона Кулиша в создании псевдонима, а также с семейным преданием о предке Марке, прозванном Вовком.

Это интересно! Говорят, что в Марко Вовчок был влюблен Тарас Шевченко, а Пантелеймон Кулиш предлагал ей сбежать в Европу.

Последние годы в Нальчике

Жизнь Марка Вовчко была связана с несколькими городами. Она жила в Петербурге, некоторое время находилась во Франции, а последние годы провела на Кавказе.

В 1906 году писательница поселилась в Долинске – тогдашнем хуторе недалеко от Нальчика, который сейчас входит в черту города. Дом, в котором она прожила последние годы, сохранился: там работает мемориальный дом-музей Марка Вовчка.

Именно в Долинске завершился ее жизненный путь. Марко Вовчок скончалась 28 июля (10 августа) 1907 года. Двойная дата объясняется разницей между юлианским и григорианским календарями.

Последняя воля Марко Вовчко и место ее захоронения

Полный текст завещания Марко Вовчок в доступных музейных и справочных публикациях не приводится. В то же время музейные материалы указывают, что писательницу похоронили на территории усадьбы в соответствии с ее последней волей.

Мемориальный комплекс в Долинске объединяет дом, в котором жила писательница, музейную экспозицию и ее могилу. Благодаря этому последний период жизни Марка Вовчка привязан к конкретному месту, которое хранит память о ней.

Это не противоречит ее значению для украинской культуры. Ведь место смерти и захоронения не всегда совпадает со страной, с которой связано литературное наследие человека.

Могила Марка Вовчка расположена на территории мемориальной усадьбы. На ней установлена надгробная плита с вертикальным железным крестом. На надписи указаны даты жизни писательницы: 10 (22) декабря 1833 – 28 июля (10 августа) 1907 года.

Недалеко от могилы установлен памятник писательнице. Скульптуру в полный рост открыли в Нальчике в 1978 году; ее автором был украинский скульптор Василий Фещенко.



Могила Марка Вовчка в Нальчике, фото 1910-х годов / фото из книги "Произведения Марка Вовчка". – Киев-Лейпциг: Украинская типография

Почему это место важно

Мемориальный дом-музей в Нальчике хранит память о последнем периоде жизни Марка Вовчка. Здесь объединены дом, в котором она жила, музейная экспозиция и могила писательницы.

Ее биография разворачивается между разными городами – от усадьбы Екатерининское и Петербурга до Франции и Кавказа. В то же время ее творчество, в частности "Народные рассказы", остается важной частью украинской литературы.

Поэтому не стоит искать конспирологии. Марко Вовчок пожелала, чтобы ее похоронили там, где она провела свои последние дни. Там же и по сей день находится ее могила.