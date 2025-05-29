Например, Марко Вовчок или Мария Вилинская имела среди своих знакомых литераторов любовника. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео блогера Оксаны Мыколаевны в ТикТок.

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Сложные истории любви

Во время пребывания Марка Вовчка в Петербурге она познакомилась с Пантелеймоном Кулишем, однако не все так просто, ведь также она завела знакомство с Тарасом Шевченко.

Мнения о том, был ли Шевченко влюблен в Вовчка, разделились. На тот момент ему было уже за 40, а Вилинской – 24 года. Он даже подарил ей "Кобзарь" с подписью.

А вот Марко Вовчок посвятила ему свою "Институтку", а впоследствии он подарил писательнице золотой браслет.



Марко Вовчок всегда привлекала внимание / Фото из открытых источников

Однако не была также простой и история с Пантелеймоном Кулишем. Они даже решили вместе сбежать в Европу. На тот момент они оба находились в браке с другими людьми. Ехать они планировали порознь, чтобы не вызвать подозрений. Кулиш ждал Вилинскую в Европе, однако так и не дождался, потому что она решила ехать с другим.

К стати, интерестно, что Иван Франко, великий украинский писатель и общественный деятель, последние месяцы жизни провел в Приюте украинских сечевых стрельцов. Последняя прижизненная фотография Франко была сделана 19 января 1916 года в том же приюте.