Среди живописных холмов Львовской области, недалеко от поселка Подкамень, возвышается невероятная природная аномалия – гигантская известняковая скала высотой 17 метров, что превышает по высоте стандартный пятиэтажный дом.

Этот монолит настолько необычно выглядит на фоне окружающего ландшафта, что на протяжении веков люди пытались объяснить его появление мистическими преданиями о "самой неудачной доставке" в истории Украины. Однако за красивой народной байкой стоит еще более впечатляющая научная реальность: перед нами не случайный валун, а настоящий фрагмент морского дна, который помнит времена, когда на месте современных украинских полей и лесов плескались теплые волны доисторического океана.

Легенда о черте, петухах и сорванной "доставке"

Согласно древнему народному преданию, гигантская глыба оказалась под Подкамнем из-за неудачной диверсии нечистой силы. Легенда гласит, что разъяренный черт решил уничтожить Почаевскую лавру: он отколол в далеких Карпатах 17-метровую скалу и пронес ее ночью по небу, чтобы сбросить прямо на святыню.

Однако груз оказался слишком тяжелым, и нечистый не успел долететь до цели до рассвета. Как только в селе запели первые петухи, злое заклятие рассеялось, черт потерял силу и уронил камень прямо посреди холма. С тех пор поселение у подножия скалы стали называть Подкаменем, а сам великан стал главной достопримечательностью края.

Уникальная глыба, которой миллионы лет / Фото "Украина Инкогнита"

Что говорит наука

С точки зрения геологии и экологии происхождение этой скалы еще более увлекательно, чем любая мистика. Ученые установили, что возраст камня-великана составляет около 11 миллионов лет, и по своей природе это окаменевший коралловый риф, сформировавшийся во времена миоцена на дне древнего Сарматского моря.

Этот уникальный геологический памятник является частью знаменитых Подольских Товтр – единственного в мире горного хребта, образовавшегося не в результате тектонических сдвигов земной коры, а благодаря жизнедеятельности миллиардов морских организмов: мшанок, красных водорослей, моллюсков и кораллов. Когда древнее море отступило, мягкие осадочные породы вокруг постепенно размылись ветрами и дождями, а прочный рифовый известняк остался стоять посреди суши как молчаливый свидетель морского прошлого Украины.

Необычные следы на поверхности скалы и тайна "чертовых" углублений

Если внимательно присмотреться к самому монолиту, на его стенах и вершине можно заметить странные чашеобразные углубления, вырубленные ниши и узкие пазы. Местные жители веками считали их отпечатками пальцев и когтей того самого черта, который едва удерживал глыбу в воздухе, однако у археологов и историков есть другое объяснение. Во времена Киевской Руси и в дохристианскую эпоху этот 17-метровый утес служил древним языческим святилищем и естественной сторожевой башней, а в его скальных нишах наши предки устраивали жертвенники и укрепленные деревянные сооружения.