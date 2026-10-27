Нашли гриб высотой полметра и весом 2,2 килограмма: его родословная насчитывает 65 миллионов лет

В лесах китайской провинции Юньнань среди деревьев обнаружили светлые образования, которые трудно спутать с обычными грибами. Самые крупные из них возвышаются над землей почти на полметра, а отдельные экземпляры могут весить до 2,2 килограмма.

Анализ показал, что перед учеными стоит не просто ранее неизвестный вид. Гриб оказался настолько отличающимся от своих родственников, что для него был описан отдельный род Dianjunus и даже новое семейство Dianjunaceae.

Новый вид получил название Dianjunus rex. Часть названия rex, то есть "король", отсылает к его необычным размерам, а Dianjunus – к древнему царству Дянь на территории современной Юньнани, пишет Frontiersin.

Насколько большим может вырасти D-rex?

Во время экспедиций ученые находили Dianjunus rex в разных частях Юньнани – как в умеренных хвойных лесах, так и в тропическом лесу. Образцы собирали в 2024 и 2025 годах. Часть из них росла у корней китайского пробкового дуба, другие – на корнях и стволах разлагающейся древесины.

Удивительный гриб / Фото Frontiersin

Над землей гриб формирует массивные вертикальные стромы. Так называют плотные структуры грибной ткани, внутри или на поверхности которых образуются мелкие спороносные органы. У D. rex такие структуры могут достигать от 20 до 50 сантиметров в высоту и до 15 сантиметров в диаметре.

Самые крупные исследованные экземпляры весили до 2,2 килограмма. Авторы работы называют их крупнейшими стромами, зафиксированными среди аскомицетов. Аскомицеты – огромная группа грибов, к которой относятся десятки тысяч видов. Большинство из них совсем не похожи на гигантские структуры D-rex, а среди представителей отряда Xylariales, к которому относится новый вид, такие размеры особенно необычны.

Сам гриб тоже не имеет привычной формы с ножкой и шляпкой. Его светлые удлиненные стромы могут быть цилиндрическими, разветвленными или даже напоминать ладонь, а нижняя часть углубляется в почву.

Почему этот гриб назвали представителем нового семейства?

Одного необычного вида для этого было бы недостаточно. Ученые исследовали микроскопическое строение образцов, вырастили культуры из спор, проанализировали несколько участков ДНК и секвенировали геном. Результаты показали, что Dianjunus rex образует отдельную эволюционную ветвь.

Ближайшим известным родственником оказался Graphostroma platystoma, который растет на мертвой лиственной древесине в Северном полушарии, однако генетическое расстояние между ними достаточно большое, чтобы выделить D-rex в отдельное семейство Dianjunaceae. Далее исследователи применили так называемые "молекулярные часы" – метод, позволяющий приблизительно оценить, когда различные эволюционные линии разошлись.

Результат оказался не менее необычным, чем размеры самого гриба. По расчетам, семейство Dianjunaceae могло отделиться примерно 65 миллионов лет назад. При этом авторы указывают довольно широкий возможный диапазон – примерно от 50 до 80 миллионов лет.

Действительно ли D-rex появился после вымирания динозавров?

Эта дата привлекла внимание потому, что примерно 66 миллионов лет назад произошло мелово-палеогеновое массовое вымирание. Тогда исчезли нептичьи динозавры и огромное количество других организмов. Однако исследование не доказывает, что именно эта катастрофа "создала" предков Dianjunus rex.

Речь идет о возможной связи, которую авторы выдвигают в качестве гипотезы. После массового вымирания наземные экосистемы резко изменились, а в лесах могло появиться много мертвой растительной массы. Для грибов, способных разлагать древесину, это означало новые доступные ресурсы и экологические ниши. Ученые предполагают, что предки Dianjunaceae могли воспользоваться именно такими условиями.

Зачем D-rex стал таким большим?

На этот вопрос окончательного ответа пока нет. Одна из гипотез связана с распространением спор. В густом лесу нижние слои заполнены листьями, ветками и другими растительными остатками. Если спороносная структура поднимается на десятки сантиметров над ними, ветер может эффективнее подхватывать и переносить споры.

Впрочем, вырастить структуру весом более двух килограммов для гриба энергетически затратно. Поэтому исследователи предполагают, что такой признак мог сохраниться только в условиях, где преимущества от лучшего распространения спор компенсировали большие затраты ресурсов. Юньнань при этом остается одним из регионов, где грибное разнообразие изучено далеко не полностью.

Сложный рельеф, различные типы лесов и относительно стабильный климат создали здесь множество отдельных сред обитания, а часть грибов плодоносит лишь короткое время и легко остается незамеченной. Поэтому Dianjunus rex может оказаться не последним грибным гигантом, которого найдут в этих лесах. Пока же он демонстрирует, насколько далеко может зайти форма организма, большинство сородичей которого вообще не ассоциируются с полуметровыми структурами.