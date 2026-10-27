Знайшли гриб заввишки пів метра і масою 2,2 кілограма: його родоводу 65 мільйонів років

Аналіз показав, що перед науковцями не просто невідомий раніше вид. Гриб виявився настільки відмінним від своїх родичів, що для нього описали окремий рід Dianjunus і навіть нову родину Dianjunaceae.

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Новий вид отримав назву Dianjunus rex. Частина rex, тобто "король", відсилає до його незвичайних розмірів, а Dianjunus – до стародавнього царства Дянь на території сучасної Юньнані, пише Frontiersin.

Наскільки великим може вирости D-rex?

Під час експедицій науковці знаходили Dianjunus rex у різних частинах Юньнані – як у помірних хвойних лісах, так і в тропічному лісі. Зразки збирали у 2024 та 2025 роках. Частина з них росла біля деревних коренів китайського коркового дуба, інші – на коренях і стовбурах деревини, що розкладалася.

Дивовижний гриб / Фото Frontiersin

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Над землею гриб формує масивні вертикальні строми. Так називають щільні структури грибної тканини, всередині або на поверхні яких утворюються дрібні спороносні органи. У D. rex такі структури можуть сягати від 20 до 50 сантиметрів заввишки й до 15 сантиметрів у діаметрі.

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Найбільші досліджені екземпляри важили до 2,2 кілограма. Автори роботи називають їх найбільшими стромами, документованими серед аскоміцетів. Аскоміцети – величезна група грибів, до якої належать десятки тисяч видів. Більшість із них зовсім не схожа на велетенські структури D-rex, а серед представників ряду Xylariales, до якого належить новий вид, такі розміри особливо незвичні.

Сам гриб теж не має звичної форми з ніжкою та капелюшком. Його світлі видовжені строми можуть бути циліндричними, розгалуженими або навіть нагадувати долоню, а нижня частина заглиблюється в ґрунт.

Чому цей гриб назвали представником нової родини?

Одного незвичайного вигляду для цього було б недостатньо. Науковці дослідили мікроскопічну будову зразків, виростили культури зі спор, проаналізували кілька ділянок ДНК та секвенували геном. Результати показали, що Dianjunus rex утворює окрему еволюційну гілку.

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Найближчим відомим родичем виявився Graphostroma platystoma, який росте на мертвій листяній деревині у Північній півкулі, однак генетична відстань між ними достатньо велика, щоб виділити D-rex в окрему родину Dianjunaceae. Далі дослідники застосували так званий молекулярний годинник – метод, який дозволяє приблизно оцінити, коли різні еволюційні лінії розійшлися.

Результат виявився не менш незвичним за розміри самого гриба. За розрахунками, родина Dianjunaceae могла відокремитися приблизно 65 мільйонів років тому. Водночас автори вказують досить широкий можливий діапазон – приблизно від 50 до 80 мільйонів років.

Чи справді D-rex з'явився після вимирання динозаврів?

Дата привернула увагу тому, що приблизно 66 мільйонів років тому відбулося крейдово-палеогенове масове вимирання. Тоді зникли непташині динозаври та величезна кількість інших організмів. Однак дослідження не доводить, що саме ця катастрофа "створила" предків Dianjunus rex.

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Йдеться про можливий зв'язок, який автори пропонують як гіпотезу. Після масового вимирання наземні екосистеми різко змінилися, а в лісах могло з'явитися багато мертвої рослинної маси. Для грибів, здатних розкладати деревину, це означало нові доступні ресурси та екологічні ніші. Науковці припускають, що предки Dianjunaceae могли скористатися саме такими умовами.

Навіщо D-rex виростати таким великим?

На це запитання остаточної відповіді поки немає. Одна з гіпотез пов'язана з поширенням спор. У густому лісі нижні шари заповнені листям, гілками та іншими рослинними рештками. Якщо спороносна структура підіймається на десятки сантиметрів над ними, вітер може ефективніше підхоплювати й переносити спори.

Утім, виростити структуру вагою понад два кілограми для гриба енергетично дорого. Тому дослідники припускають, що така ознака могла зберегтися лише в умовах, де переваги від кращого поширення спор компенсували великі витрати ресурсів. Юньнань при цьому залишається одним із регіонів, де грибне різноманіття досліджене далеко не повністю.

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Складний рельєф, різні типи лісів і відносно стабільний клімат створили тут багато окремих середовищ, а частина грибів плодоносить лише короткий час і легко залишається непоміченою. Тож Dianjunus rex може виявитися не останнім грибним гігантом, якого знайдуть у цих лісах. Поки ж він показує, наскільки далеко може зайти форма організму, більшість родичів якого взагалі не асоціюються з півметровими структурами.