В Египте открыли гробницы возрастом 5 тысяч лет: они могут подсказать, как начиналось строительство пирамид

Пирамиды не были первым типом египетских гробниц. До них существовали более простые захоронения, каменные сооружения, подземные камеры и масштабы именно на таких сооружениях древние мастера постепенно отрабатывали то, что впоследствии переросло в большие монументы.

Новая находка в провинции Минья относится именно к этому раннему этапу. На памятнике Джабаль аль-Тайр археологи обнаружили две гробницы, которые оставались запечатанными примерно 5 тысяч лет. Они датируются раннединастическим периодом, когда Египет только формировался как государство, пишет Daily Galaxy.

Такие захоронения могут показать, как менялась строительная техника и почему путь к пирамидам начался задолго до Гизы.

Что нашли археологи в Джабаль аль-Тайр?

Высший совет по древностям Египта сообщил о раскопках двух ранее не открытых гробниц на памятнике Джабаль аль-Тайр. Они датируются раннединастическим периодом и могут помочь понять, как развивались египетские погребальные сооружения в первые века существования династической власти. Джабаль аль-Тайр не так известен, как Долина царей, но это место очень долго использовалось в качестве некрополя. Там находили захоронения от додинастического периода до позднего периода истории Египта, то есть примерно до 664–332 годов до нашей эры.

Что скрывают египетские пески / Фото unsplash

Самые древние египетские гробницы появились около 3100 года до нашей эры. Сначала это были довольно простые ямы, выложенные кирпичом и покрытые штукатуркой. Со временем они становились больше, сложнее и лучше организованы.

В период Первой династии царские захоронения сосредоточивались в Абидосе, а высокопоставленных чиновников хоронили в Саккаре. Такие гробницы уже имели подземные погребальные камеры и надземные сооружения, где хранились погребальные дары и которые демонстрировали статус умершего.

Могут ли эти гробницы быть связаны с царской архитектурой?

Самое интересное в новой находке – ее сходство с гробницей царя Хор-Дена в Абидосе, которую датируют примерно 2950 годом до нашей эры. Гробницу Хор-Дена считают самой большой из известных гробниц Первой династии. Она имела ритуальную пристройку, две большие кладовые и 133 камеры вокруг главной погребальной комнаты.

В новых гробницах археологи также обнаружили сложные строительные решения. В одной из них стены были толще внизу и постепенно становились тоньше кверху. Исследователи полагают, что это может свидетельствовать о понимании того, как распределять вес сооружения. Гробницы были построены из каменных блоков. В первой сохранились следы оксидов, оставшиеся после резки и обработки камня. Также археологи обнаружили деревянные опоры, вмонтированные в стены: одни укрепляли отдельные участки, другие тянулись вдоль всей стены. Вторая гробница сохранила большинство своих первоначальных каменных блоков. Для археологов это особенно ценно, поскольку такие детали позволяют изучать не только сам факт захоронения, но и технику строительства.

Что еще обнаружили на этом памятнике?

В ходе раскопок археологи обнаружили и более древние захоронения додинастического периода. В них находились человеческие останки в сгорченном положении, преимущественно скелетированные, завернутые в растительные маты. Рядом с телами стояли керамические сосуды. Министерство туризма и древностей Египта сообщило, что декор этой керамики с черным ободком соответствует периодам Накада II и Накада III. Они предшествовали Первой династии и относятся к времени, когда египетская цивилизация еще только приближалась к созданию раннего государства.

На Джабаль аль-Тайр также обнаружили захоронения позднего периода. В них сохранились остатки деревянных гробов. Это свидетельствует о том, что некрополь использовался не одно столетие, а в течение очень длительного времени. Работы на памятнике продолжаются. По сообщению министерства, археологи продолжают исследования, чтобы "раскрыть больше его тайн". И именно в этом заключается значение Джабаль аль-Тайр. Это не одна громкая находка, а место, где в разных слоях прослеживается долгая история египетских погребальных традиций – от простых додинастических захоронений до более сложных сооружений, которые помогают понять, как Египет шел к своим будущим пирамидам.