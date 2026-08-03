Нова знахідка в провінції Мінья стосується саме цього раннього етапу. На пам’ятці Джабаль аль-Тайр археологи відкрили дві гробниці, які залишалися запечатаними приблизно 5 тисяч років. Вони датуються ранньодинастичним періодом, коли Єгипет тільки формувався як держава, пише Daily Galaxy.

Такі поховання можуть показати, як змінювалася будівельна техніка й чому шлях до пірамід почався задовго до Гізи.

Що знайшли археологи в Джабаль аль-Тайр?

Верховна рада старожитностей Єгипту повідомила про розкопки двох раніше не відкритих гробниць на пам’ятці Джабаль аль-Тайр. Вони датуються ранньодинастичним періодом і можуть допомогти зрозуміти, як розвивалися єгипетські поховальні споруди в перші століття існування династичної влади. Джабаль аль-Тайр не має такої слави, як Долина царів, але це місце використовували як некрополь дуже довго. Там знаходили поховання від додинастичного періоду до пізнього періоду історії Єгипту, тобто приблизно до 664 – 332 років до нашої ери.

Що приховують єгипетські піски / Фото unsplash

Найдавніші єгипетські гробниці з’явилися близько 3100 року до нашої ери. Спершу це були доволі прості ями, викладені цеглою і вкриті тиньком. З часом вони ставали більшими, складнішими й краще організованими.

У період Першої династії царські поховання зосереджувалися в Абідосі, а високопосадовців ховали в Саккарі. Такі гробниці вже мали підземні поховальні камери й масштаби – надземні споруди, де зберігали поховальні дари та які демонстрували статус померлого.

Чи можуть ці гробниці бути пов’язані з царською архітектурою?

Найцікавіше в новій знахідці – її схожість із гробницею царя Хор-Дена в Абідосі, яку датують приблизно 2950 роком до нашої ери. Гробницю Хор-Дена вважають найбільшою з відомих гробниць Першої династії. Вона мала ритуальну прибудову, дві великі комори й 133 камери навколо головної поховальної кімнати.

У нових гробницях археологи також побачили складні будівельні рішення. В одній із них стіни були товстішими внизу й поступово тоншали догори. Дослідники вважають, що це може свідчити про розуміння того, як розподіляти вагу споруди. Гробниці збудували з кам’яних блоків. У першій збереглися сліди оксидів, які залишилися після різання та обробки каменю. Також археологи знайшли дерев’яні опори, вмонтовані у стіни: одні зміцнювали окремі ділянки, інші тягнулися вздовж усієї стіни. Друга гробниця зберегла більшість своїх первісних кам’яних блоків. Для археологів це особливо цінно, бо такі деталі дозволяють вивчати не лише сам факт поховання, а й техніку будівництва.

Що ще відкрили на цій пам’ятці?

Під час розкопок археологи знайшли й давніші поховання додинастичного періоду. У них були людські останки в скорченому положенні, переважно скелетовані, загорнуті в рослинні мати. Поруч із тілами стояли керамічні посудини. Міністерство туризму та старожитностей Єгипту повідомило, що декор цієї кераміки з чорним обідком відповідає періодам Накада II та Накада III. Вони передували Першій династії й належать до часу, коли єгипетська цивілізація ще тільки наближалася до створення ранньої держави.

На Джабаль аль-Тайр також знайшли поховання пізнього періоду. У них збереглися рештки дерев’яних домовин. Це показує, що некрополь використовували не одне століття, а протягом дуже довгого часу. Роботи на пам’ятці тривають. За повідомленням міністерства, археологи продовжують дослідження, щоб "розкрити більше її таємниць". І саме в цьому значення Джабаль аль-Тайр. Це не одна гучна знахідка, а місце, де в різних шарах видно довгу історію єгипетських поховальних традицій – від простих додинастичних поховань до складніших споруд, які допомагають зрозуміти, як Єгипет ішов до своїх майбутніх пірамід.