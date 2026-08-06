Могилу Ивана Сирка перенесли, а его череп вернули из Москвы: где сейчас похоронен кошевой атаман

Иван Сирко и сегодня остается одной из самых выдающихся фигур казацкой эпохи, а история его захоронения оказалась не менее интересной, чем сама биография. А могила атамана пережила перенос, перезахоронение и споры историков.

Иван Сирко скончался 1 августа 1680 года, но его имя до сих пор звучит так, будто это не страница прошлого, а живая казацкая песня. Вокруг его могилы до сих пор ведутся дискуссии, поэтому 24 Канал расскажет, где она находится и как выглядит сейчас!

Что стоит знать об Иване Сирко

Иван Сирко – одна из тех фигур, без которых сложно представить себе украинскую историю XVII века. Он был кошевым атаманом Запорожской Сечи, человеком военных подвигов, для которого степь была полем постоянной борьбы. Сирко называют легендарным предводителем Запорожского низового войска, а его имя еще при жизни стало почти символом казацкой эпохи.

О нем писали как о человеке со сложной, бурной судьбой, действовавшем на стыке большой политики, фронтира и непрекращающейся войны. Он служил в казацкой среде полковником, а впоследствии стал одним из самых известных кошевых атаманов Запорожья. В 1659 году Сирко присутствовал при событиях в Переяславе, связанных с избранием и утверждением Юрия Хмельницкого гетманом. В документах он упоминается как кальницкий полковник. Это важная деталь, поскольку она показывает: он был не только полевым атаманом, но и фигурой политической жизни своего времени.



Как мог выглядеть Иван Сирко / Картина Натальи Павлусенко

Какими были подвиги Ивана Сирка

Слава Сирка основывалась не столько на красивых легендах, сколько на вполне конкретных военных действиях. Судя по музейным материалам, Сирко совершал походы против татарских и османских войск, проводил атаки на укрепления и освобождал пленных.

Отдельная страница его биографии – участие в сложных переговорах и конфликтах между Гетманщиной, Москвой, Крымом и Портой. Как отмечают сотрудники Днепропетровского исторического музея, в 1678 году Сирко информировал Самойловича о движении врагов на Чигирин, давал советы по разрушению Чигирина, а также переписывался с различными сторонами конфликта. Это было время, когда казацкий предводитель должен был быть еще и тонким игроком в большой политике, где каждое письмо могло стоить целого полка.

Это интересно! Существует предание, согласно которому после смерти Сирка казаки отрезали ему правую руку и носили ее как оберег. Надежных документальных доказательств этой истории нет; к тому же исследования захоронения показали, что часть останков, в частности череп, извлекали для антропологической реконструкции; это затрудняет вопрос их идентификации.

Что известно о последних годах жизни Ивана Сирка

Последние годы жизни Сирка были связаны с напряженностью на южной границе и участием в событиях вокруг Чигирина. Так, весной 1678 года турки и татары готовили большой поход на Чигирин, и именно тогда имя Сирка вновь появляется в письмах, донесениях и переговорах.

Иван Сирко скончался 1 августа 1680 года. В то же время в источниках встречается и дата 10 августа; причины расхождений связывают с различными способами датировки и календарными стилями. Сирко скончался в Грушевке на своей пасеке после недолгой болезни. Его тело перевезли по воде на Запорожскую Сечь и похоронили с воинскими почестями.

Иван Сирко и тайна казацких похорон: смотрите видео Культуртригер

Где похоронен Иван Сирко

Сначала Ивана Сирко похоронили возле Чортомлицкой Сечи, в поле за Сечью, напротив московского шанца. Именно так это описано в историческом источнике, который цитирует музей: "его могила была насыпана там, где погребалось и остальное казацкое товарищество, а на ней поставили каменный крест". Но это был не финал, а лишь первый акт долгой истории могилы, которая оказалась настолько известной, что сама превратилась в исторический сюжет.

В дальнейшем место захоронения связывают с селом Капуловка Никопольского района Днепропетровской области. Именно там, по материалам музея, участок с могилой приобрел Дмитрий Яворницкий для Областного музея имени Александра Поля в качестве заповедного места. В 1967 году из-за угрозы затопления останки перезахоронили на кургане "Баба-могила", или "Сторожевая могила", примерно в 1,3 километра от Капуливки.

Капуловская могила является общепризнанным мемориальным местом, однако история останков Сирка остается сложной: во время исследований часть из них, в частности череп, была изъята для антропологической реконструкции, а вопрос полной идентификации всех останков не имеет однозначного ответа.

Как выглядит могила Ивана Сирка

После перезахоронения в 1967 году останки поместили в специально изготовленный гроб и похоронили. Согласно описанию музея, новую могилу выкопали глубиной около 2 метров, обложили кирпичом, накрыли железобетонными плитами и землей. Над ней установили мемориальную плиту с надписью, связанной с древней эпитафией захоронения.

Впоследствии могила приобрела современный вид. Музей отмечает, что ее реконструировали и дополнили бронзовым погрудием Сирка, созданным скульптором Валентином Шкондой на основе реконструированного портрета. Сам портрет был создан при участии Галины Лебединской на основе материалов антропологической реконструкции. Мемориал считается одним из самых известных казацких мемориальных мест региона.

Так сейчас выглядит могила Ивана Сирка: смотрите видео

В конце 1980-х годов антрополог Сергей Сегеда вернул череп из Москвы в Киев. В 1990 году его передали представителям Никопольского района, а в 1997 году – в фонды Днепропетровского исторического музея. В музейной публикации 2012 года отмечалось, что на тот момент вопрос о перезахоронении оставался нерешенным. Согласно музейным и научным публикациям, 21 августа 2000 года череп и ранее извлеченные фрагменты скелета торжественно перезахоронили в могиле Сирка.

Иван Сирко – не просто один из славных украинцев. Он превратился в казацкий миф, а его образ сочетает в себе документированную историю и народные легенды, сохранившиеся в культурной памяти. Если маршрут приведет в Капуловку, здесь можно увидеть могилу Ивана Сирка – одно из самых известных казацких мемориальных мест Днепропетровщины.