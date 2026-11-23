Спрос на проверки на детекторе лжи в Украине значительно вырос: если раньше к полиграфологам обращались преимущественно из-за подозрений в семье или внутренних краж в офисах, то сегодня более 90 % заказов касаются безопасности оборонных предприятий и IT-компаний.

Полиграфолог из Днепра Марина Лосевская рассказала "Суспильному", как именно прибор считывает скрытую информацию из подсознания человека, почему обмануть прибор невозможно и какие приемы пытаются применять респонденты, чтобы перехитрить специалиста.

Полиграф работает с памятью, для которой не существует срока давности

По словам Марины Лосевской, главная задача полиграфа – не просто поймать человека на словах, а зафиксировать внутренний конфликт между тем, что хранится в его памяти, и тем, что он пытается озвучить вслух. Прибор не требует объяснений: достаточно правильно подобранного стимула, чтобы подсознание отреагировало на событие, даже если оно произошло 10 или 15 лет назад.

Стандартный полиграф оснащен 7 датчиками, которые одновременно фиксируют микроскопическое потоотделение кожи, расширение сосудов и капилляров, скорость кровообращения, а также ритм и задержки дыхания. Когда респондент сознательно лжет, возникает психофизиологический диссонанс – и первым мгновенно реагирует датчик кожно-гальванической реакции, фиксируя выделение пота, которое человек физически не способен контролировать.

Полиграф считывает различные реакции организма / Фото "Суспильне"

Почему обмануть прибор невозможно, а специалиста – реально

Перед основной проверкой обязательно проводят адаптационный "тест на имя", во время которого человека просят намеренно солгать, услышав собственное имя. Это позволяет увидеть индивидуальную кривую волн на полиграмме, когда организм точно говорит неправду. Сам прибор обмануть невозможно, ведь это точная измерительная аппаратура, однако респонденты нередко пытаются перехитрить самого полиграфолога.

Чаще всего перед тестированием люди принимают успокаивающие или стимулирующие препараты, пытаются медитировать, думать о посторонних вещах или приходят на проверку с переполненным мочевым пузырем, чтобы дискомфорт мешал концентрации.

Однако такие уловки заметны уже после первого теста: на полиграмме появляются хаотичные амплитудные скачки, никак не связанные с содержанием вопросов, а непрерывная видеозапись сеанса с момента входа в кабинет фиксирует любые попытки противодействия.

От выявления предателей до самых сложных бесед с военными

Ежедневно полиграфолог проводит в среднем 4 – 5 проверок, каждая из которых длится от 1 до 1,5 часа. Наибольшая доля обращений в настоящее время приходится на скрининг кандидатов перед трудоустройством на оборонные предприятия, ведь только полиграф помогает своевременно выявить людей, которые могут передавать врагу координаты объектов или данные о поставках.

Не менее насыщенными, хотя и совершенно другими по эмоциям, остаются проверки на супружескую верность, где клиенты делятся историями, достойными киносценариев. В то же время самой сложной категорией респондентов Марина называет украинских военных, вернувшихся из российского плена: работа с ними требует максимальной выдержки и деликатности, чтобы случайно не задеть болезненные триггеры.