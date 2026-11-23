Поліграфологиня з Дніпра Марина Лосевська розповіла "Суспільному", як саме прилад зчитує приховану інформацію з підсвідомості людини, чому обманути техніку неможливо та які прийоми намагаються застосовувати респонденти, щоб перехитрити спеціаліста.

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Поліграф працює з пам'яттю, для якої не існує строку давності

За словами Марини Лосевської, головне завдання поліграфа – не просто зловити людину на словах, а зафіксувати внутрішній конфлікт між тим, що зберігається в її пам'яті, і тим, що вона намагається озвучити вголос. Прилад не потребує пояснень: достатньо правильно підібраного стимулу, щоб підсвідомість відреагувала на подію, навіть якщо вона сталася 10 чи 15 років тому.

Стандартний поліграф оснащений 7 датчиками, які одночасно фіксують мікроскопічне потовиділення шкіри, розширення судин і капілярів, швидкість кровообігу, а також ритм і затримки дихання. Коли респондент свідомо говорить неправду, виникає психофізіологічний дисонанс – і першим миттєво реагує датчик шкірно-гальванічної реакції, зафіксувавши виділення поту, яке людина фізично не здатна контролювати.

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Поліграф зчитує різні реакції організму / Фото "Суспільне"

Чому обманути техніку неможливо, а спеціаліста – реально

Перед основною перевіркою обов'язково проводять адаптаційний "тест на ім'я", під час якого людину просять навмисно збрехати, почувши власне ім'я. Це дозволяє побачити індивідуальну криву хвиль на поліграмі, коли організм точно каже неправду. Сам прилад обманути неможливо, адже це точна вимірювальна апаратура, проте респонденти нерідко намагаються перехитрити самого поліграфолога.

Найчастіше перед тестуванням люди вживають заспокійливі чи стимулювальні препарати, намагаються медитувати, думати про сторонні речі або приходять на перевірку з переповненим сечовим міхуром, щоб дискомфорт перебивав концентрацію.

Проте такі хитрощі видно вже після першого тесту: на поліграмі з'являються хаотичні амплітудні стрибки, ніяк не пов'язані зі змістом запитань, а суцільний відеозапис сеансу від моменту входу в кабінет фіксує будь-які спроби протидії.

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Від виявлення зрадників до найскладніших розмов із військовими

Щоденно поліграфологиня проводить у середньому 4 – 5 перевірок, кожна з яких триває від 1 до 1,5 години. Найбільша частка звернень нині припадає на скринінг кандидатів перед працевлаштуванням на оборонні виробництва, адже лише поліграф допомагає вчасно виявити людей, які можуть передавати ворогові координати об'єктів чи дані про постачання.

Не менш насиченими, хоча й зовсім іншими за емоціями, залишаються перевірки на подружню вірність, де клієнти діляться сюжетами, гідними кіносценаріїв. Водночас найважчою категорією респондентів Марина називає українських військових, які повернулися з російського полону: робота з ними вимагає максимальної витримки та делікатності, щоб випадково не зачепити болючі тригери.