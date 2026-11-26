Чтобы пережить зиму, украинским крестьянам было недостаточно просто запастись дровами. Даже хорошо разожженная печь быстро теряла смысл, если тепло уходило через щели, поэтому готовить дом к морозам начинали еще осенью.

В деревнях XIX – начала XX века зимний быт зависел от местности, благосостояния семьи и конструкции дома. Однако задачи были общими: сохранить тепло, экономно расходовать топливо и справиться с хозяйственными делами в течение короткого светового дня.

Как утепляли дом и почему печь продолжала греть после того, как огонь погас?

Перед наступлением холодов украинцы утепляли окна и двери, подмазывали дом и устраивали заграду – внешний защитный слой из растительных материалов. Вдоль стен устанавливали каркас, за который закладывали солому, камыш, подсолнечник и другую сухую зелень, отмечает "Форум после полуночи".

Материалы, оставшиеся после сбора урожая, помогали уменьшить сквозняки и потери тепла. Весной такую сезонную утепку убирали. Отдельного внимания требовал потолок. Например, на Полесье сверху укладывали слой соломы, мха или других доступных материалов, а затем насыпали сухую землю, песок или глину. Так перекрытие становилось еще одним барьером между жилой комнатой и холодным чердаком.

Быт украинцев зимой / Фото Wikimedia Commons

Основным источником тепла оставалась печь. Ее массивные стенки нагревались во время топления, а затем постепенно отдавали накопленное тепло, даже когда дрова уже прогорели. Поэтому для обогрева не нужно было поддерживать открытое пламя всю ночь.

Расположение спальных мест тоже имело практический смысл. Возле печи устраивали пол – деревянный настил для сна. Именно так обустроена, например, хата из села Луги, представленная в музее в Пирогове: пол расположен за печью, в самом теплом углу дома.

Чем освещали жилище и что делали долгими вечерами?

С заходом солнца работа не заканчивалась. Для освещения использовали лучины, каганцы, а впоследствии и керосиновые лампы. Восковые свечи, по крайней мере в полесском быту, чаще приберегали для праздников и обрядов. Лучина представляла собой тонкую деревянную палочку, которую сжигали в специальном устройстве.

На Полесье существовала особый способ освещения: над местом горения устраивали вытяжку для дыма, а внизу ставили сосуд или ящик с песком, куда падал жар. Зимой больше времени уделяли прядению, шитью и вышиванию. Часть этой работы молодежь выполняла вместе на вечерницах, поэтому они совмещали знакомства и развлечения с вполне повседневными делами. Собрания требовали и совместных расходов.

В этнографическом описании вечерниц в Переяславщине упоминается, как молодежь складывалась продуктами, керосином и дровами для празднования. За песнями и танцами стояло простое хозяйственное условие: дом нужно было отопить, а светильник – заправить.