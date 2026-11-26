У селах XIX – початку XX століття зимовий побут залежав від місцевості, достатку родини та будови хати. Проте завдання були спільними: зберегти тепло, ощадливо витрачати паливо й дати раду господарству протягом короткого світлового дня.

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Як утеплювали хату і чому піч гріла після згасання вогню?

Перед холодами українці утеплювали вікна й двері, підмазували хату та облаштовували загату – зовнішній захисний шар із рослинних матеріалів. Уздовж стін встановлювали каркас, за який закладали солому, очерет, соняшничиння та інше сухе бадилля, зазначає Форум після опівночі.

Матеріали, які залишалися після збирання врожаю, допомагали зменшити продування і втрати тепла. Навесні таке сезонне утеплення прибирали. Окремої уваги потребувала стеля. Наприклад, на Поліссі зверху влаштовували прошарок із соломи, моху чи інших доступних матеріалів, а потім насипали суху землю, пісок або глину. Так перекриття ставало ще одним бар’єром між житловою кімнатою і холодним горищем.

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Побут українців взимку / Фото Wikimedia Commons

Основним джерелом тепла залишалася піч. Її масивні стінки нагрівалися під час топлення, а потім поступово віддавали накопичене тепло, навіть коли дрова вже прогоріли. Тому для обігріву не потрібно було підтримувати відкрите полум’я всю ніч.

Розташування спальних місць теж мало практичний сенс. Біля печі влаштовували піл – дерев’яний настил для спання. Саме так облаштована, наприклад, хата із села Луги, представлена в музеї у Пирогові: піл розташований за піччю, у найтеплішому куті оселі.

Чим освітлювали оселю і що робили довгими вечорами?

Із заходом сонця робота не закінчувалася. Для освітлення використовували лучини, каганці, а згодом і гасові лампи. Воскові свічки, принаймні в поліському побуті, частіше берегли для свят та обрядів. Лучина була тонкою дерев’яною скіпкою, яку спалювали у спеціальному пристрої.

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На Поліссі існував посвіт: над місцем горіння облаштовували витяжку для диму, а внизу ставили посудину чи ящик із піском, куди падав жар. Узимку більше часу відводили прядінню, шиттю та вишиванню. Частину цієї роботи молодь виконувала разом на вечорницях, тож вони поєднували знайомства й розваги з цілком буденними справами. Зібрання потребували й спільних витрат.

В етнографічному описі вечорниць на Переяславщині згадано, як молодь складалася продуктами, гасом і дровами для святкування. За піснями й танцями стояла проста господарська умова: хату потрібно було натопити, а світильник – заправити.