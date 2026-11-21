Если кажется, что от крокодила достаточно просто убежать подальше от берега на сушу, история эволюции категорически не согласна с этим утверждением. Около 95 миллионов лет назад, в меловом периоде, наряду с динозаврами, на территории современной Сахары обитал капрозух – хищник, чье название буквально переводится как "крокодил-кабан".

Этот 6-метровый монстр полностью разрушает привычное представление о неповоротливой речной рептилии, которая часами выжидает добычу в мутной воде. Капрозух был полноценным сухопутным охотником, созданным для скоростной погони по открытым равнинам, рассказывает Threads leviathan5466.

Почему "крокодил-кабан" мог догнать добычу галопом

Главная анатомическая особенность, отличавшая капрозуха от современных крокодилов и аллигаторов, заключалась в строении его скелета. У современных рептилий лапы расставлены по бокам туловища, поэтому на суше они вынуждены неуклюже переваливаться и быстро устают во время бега.

Зато у капрозуха длинные, крепкие конечности располагались вертикально прямо под телом, как у современных хищных млекопитающих. Такая конструкция опорно-двигательного аппарата позволяла 6-метровой рептилии поднимать туловище высоко над землей, развивать высокую скорость на длинных дистанциях и буквально мчаться за добычей галопом.

Быстрый доисторический крокодил / Фото leviathan5466

Три пары гигантских клыков и бронированный череп для тарана

Свое прозвище "крокодил-кабан" хищник получил за впечатляющее вооружение пасти. Его вытянутый череп длиной более 60 сантиметров имел сразу 3 пары огромных, острых как кинжалы клыков, которые торчали наружу даже тогда, когда челюсти животного были плотно сомкнуты.

В отличие от плоской морды современных рыбоядных крокодилов, череп капрозуха был массивным, высоким и усиленным костными наростами на кончике морды. Палеонтологи считают, что этот бронированный нос служил своеобразным тараном: хищник на полном ходу врезался в добычу, сбивал ее с ног мощным ударом и мгновенно пробивал клыками даже толстую кожу или костные щитки больших динозавров.

Что еще из древних крокодилов охотилось на суше

Капрозух был не единственным сухопутным экспериментом эволюции в группе крокодиломорфов. В доисторические времена на планете существовали десятки видов наземных крокодилов, которые занимали нишу главных хищников вместо волков или больших кошек. Например, в Южной Америке обитал баурузух, у которого были зазубренные, как у тираннозавра, зубы, а в Европе и Северной Америке обитали пристихампсы – "копытные крокодилы", пальцы которых заканчивались тупыми когтями-копытцами для быстрого бега по твердому грунту.