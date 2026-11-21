Цей 6-метровий монстр повністю руйнує звичний образ неповороткої річкової рептилії, яка годинами чекає жертву у каламутній воді. Капрозух був повноцінним сухопутним мисливцем, створеним для швидкісної погоні відкритими рівнинами, розповідає Threads leviathan5466.

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Чому "крокодил-кабан" міг наздогнати здобич галопом

Головна анатомічна особливість, яка відрізняла капрозуха від сучасних крокодилів та алігаторів, полягала у будові його скелета. У нинішніх рептилій лапи розставлені з боків тулуба, через що на суходолі вони змушені незграбно перевалюватися й швидко втомлюються під час бігу.

Натомість у капрозуха довгі, міцні кінцівки розташовувалися вертикально прямо під тілом, як у сучасних хижих ссавців. Така конструкція опорно-рухового апарату дозволяла 6-метровій рептилії піднімати корпус високо над землею, розвивати високу швидкість на довгих дистанціях і буквально мчати за здобиччю галопом.

Швидкий доісторичний крокодил / Фото leviathan5466

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Три пари гігантських іклів та броньований череп для тарану

Своє прізвисько "крокодил-кабан" хижак отримав за вражаюче озброєння пащі. Його витягнутий череп завдовжки понад 60 сантиметрів мав одразу 3 пари величезних, гострих наче кинджали іклів, які стирчали назовні навіть тоді, коли щелепи тварини були щільно зімкнуті.

На відміну від пласкої морди сучасних рибоїдних крокодилів, череп капрозуха був масивним, високим і посиленим кістковими наростами на кінчику морди. Палеонтологи вважають, що цей броньований ніс слугував своєрідним тараном: хижак на повному ходу врізався у здобич, збивав її з ніг потужним ударом і миттєво пробивав іклами навіть товсту шкіру чи кісткові щитки великих динозаврів.

Хто ще з прадавніх крокодилів полював на суходолі

Капрозух був не єдиним сухопутним експериментом еволюції у групі крокодиломорфів. У доісторичні часи на планеті існували десятки видів наземних крокодилів, які займали нішу головних хижаків замість вовків чи великих котів. Наприклад, у Південній Америці мешкав баурузух, який мав зазубрені, як у тиранозавра, зуби, а в Європі та Північній Америці жили пристихампси – "копитні крокодили", пальці яких закінчувалися тупими кігтями-копитцями для швидкого бігу твердим ґрунтом.