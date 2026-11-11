Семь пуль в центре Парижа и оборванный род: как убили Симона Петлюру и что скрывает его могила

25 мая 1926 года в самом сердце Парижа раздались семь выстрелов, которые оборвали жизнь председателя Директории и главного атамана войск УНР Симона Петлюры. На следующий день о трагедии в Латинском квартале писала вся мировая пресса, а уже через год советские спецслужбы превратили суд над убийцей в масштабное пропагандистское шоу.

В 2026 году исполняется ровно сто лет со дня одного из самых циничных политических убийств ХХ века. По исторической справедливости лидер Украинской революции должен был бы покоиться в военном пантеоне на склонах Днепра в Киеве. Однако его последним пристанищем стало парижское кладбище Монпарнас. Рассказываем, что на самом деле произошло в тот майский день на улице Расина, какие трагедии скрывает семейное надгробие Петлюры и почему за сто лет эта могила превратилась в место силы для современных украинских военных.

Как и кто убил Симона Петлюру

Эта история начинается в 14:15 по парижскому времени на углу оживленного бульвара Сен-Мишель и тихой улицы Расин (rue Racine). Симон Петлюра только что вышел из небольшого недорогого ресторана, где обедал в одиночестве, и остановился у уличной раскладки книжного магазина Гибера. Бывший театральный критик, публицист и идейный вдохновитель парижского еженедельника "Тризуб" никогда не терял интереса к печатному слову.

В Париже Симон Петлюра жил открыто, под собственным именем, без какой-либо охраны – в скромной квартире на улице Тенар в Латинском квартале вместе с женой и дочерью. Именно эта открытость сделала его легкой мишенью. Когда атаман просматривал французские издания, к нему подошел Самуил Шварцбард – анархист, за действиями которого стояла сеть советской разведки (ОГПУ) и агент Михаил Володин.

Шварцбард на украинском языке спросил: "Господин Петлюра?". Главный атаман обернулся, не успев произнести ни слова, лишь инстинктивно поднял свою трость. В тот же миг нападавший выхватил самозарядный пистолет "Мелиор" калибра 7,65 миллиметра и открыл огонь. Раздалось семь выстрелов – пять пуль попали в тело.Когда Петлюра уже упал на брусчатку, убийца попытался выстрелить в восьмой раз, но патрон заклинило в стволе.

Шварцбард даже не думал убегать, хладнокровно дождавшись полицейского. Тем временем прохожие и правоохранители подхватили потерявшего сознание украинского лидера и на такси срочно отвезли в ближайшую больницу "Шарите" (Hôpital de la Charité) на улице Жакоб. Однако у хирургов не было шансов: одна из пуль пробила грудную клетку и легочную артерию, вызвав смертельное внутреннее кровотечение. Не приходя в сознание, Симон Петлюра скончался через считанные минуты после прибытия в больницу (в официальном акте о смерти зафиксировано время 14:40).

Это не было убийством из мотивов личной мести, как десятилетиями утверждала советская пропаганда. Москва, даже укрепившись в Киеве, панически боялась самого имени Петлюры. Большевики понимали: пока жив главный символ вооруженного сопротивления, украинское дело не проиграно, а разрозненные эмигрантские центры в Европе имеют общего лидера.



Симона Петлюру убили в Париже в 1926 году / Фото из Wikimedia

Где похоронен Симон Петлюра

Свой последний пристанище Симон Петлюра обрел на кладбище Монпарнас (Cimetière du Montparnasse) в 14-м округе Парижа. Это один из самых престижных некрополей мира – настоящий пантеон интеллекта и искусства.

Где находится кладбище Монпарнас: смотрите на карте

Прогуливаясь по его тенистым аллеям, засаженным старыми липами и ясенями, можно увидеть имена тех, кто формировал мировую культуру: здесь похоронены автор "Цветов зла" Шарль Бодлер, философы Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар, классик новеллы Ги де Мопассан, писатель Хулио Кортасар и создатель "Театра абсурда" Сэмюэл Беккет. И среди этой европейской элиты покоится лидер Украинской Народной Республики.

Почему именно Париж и Монпарнас? Переехав во Францию в октябре 1924 года (после пребывания в Варшаве, Вене и Будапеште), Петлюра превратил французскую столицу в важный политический и информационный центр украинской эмиграции. Хотя основные институты Государственного Центра УНР в изгнании тогда базировались в Варшаве и Праге, именно в Париже билось сердце дипломатической борьбы.

Похороны Главного атамана 30 мая 1926 года превратились в масштабную политическую манифестацию. За гробом после панихиды в румынской православной церкви на улице Жан-де-Бове шли тысячи людей – украинские эмигранты, ветераны Армии УНР, французские дипломаты, представители порабощенных Москвой народов Кавказа, поляки и белорусы. Церемония должна была показать миру: убит лидер, но не убита нация.

Как выглядит могила Симона Петлюры

Если сегодня зайти на кладбище Монпарнас и направиться к 10-му дивизиону (сектору), могилу Симона Петлюры легко узнать издалека. Она поражает своей строгой, почти военной лаконичностью.

На массивном постаменте из темного отшлифованного гранита возвышается выразительное бронзовое погрудье Главного атамана. На вертикальной плите под бюстом высечен рельефный тризуб с крестом и лаконичная надпись на французском языке: "SYMON PETLURA. 22.V.1879 – 25.V.1926. PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UKRAINIENNE. ATAMAN EN CHEF DE L'ARMEE UKRAINIENNE" ("Симон Петлюра. Президент Украинской Республики. Главный атаман Украинской армии").

Но этот мемориал рассказывает не только о государственном деятеле, но и о личной трагедии всей его семьи. Ниже на этом же гранитном постаменте высечены имена двух самых дорогих ему женщин – жены Ольги и единственной дочери Леси.

Судьба каждой из них была сломана тем самым выстрелом на улице Расина:

Дочь Леся Петлюра – талантливая девушка, которая писала стихи, рисовала и мечтала увидеть свободную Украину, – после убийства отца тяжело заболела чахоткой (туберкулезом). Спасая ее от влажного парижского климата, врачи направили Лесю на юг Франции, в пиренейский санаторий в городке Камбо-ле-Бен (Cambo-les-Bains). Именно там она умерла в ноябре 1941 года в возрасте всего 30 лет. Из-за военных реалий перевезти тело в Париж не удалось – Леся похоронена в Камбо-ле-Бен, а надпись на парижском памятнике отца стала для нее символическим кенотафом. С ее смертью прервалась прямая линия рода Симона Петлюры.

– талантливая девушка, которая писала стихи, рисовала и мечтала увидеть свободную Украину, – после убийства отца тяжело заболела чахоткой (туберкулезом). Спасая ее от влажного парижского климата, врачи направили Лесю на юг Франции, в пиренейский санаторий в городке Камбо-ле-Бен (Cambo-les-Bains). Именно там она умерла в ноябре 1941 года в возрасте всего 30 лет. Из-за военных реалий перевезти тело в Париж не удалось – Леся похоронена в Камбо-ле-Бен, а надпись на парижском памятнике отца стала для нее символическим кенотафом. С ее смертью прервалась прямая линия рода Симона Петлюры. Ее супруга Ольга Петлюра (урожденная Бильская) пережила и мужа, и единственного ребенка. Более трех десятилетий она жила в Париже в скромных условиях, почти потеряла слух из-за нервного потрясения, но до последнего дня оставалась хранительницей памяти о муже. Она умерла в ноябре 1959 года и была похоронена здесь же, в общей усыпальнице на Монпарнасе рядом с Симоном Васильевичем.

Однако самая главная деталь, которая превращает этот мемориал из простого исторического памятника в живой нерв современности, – это то, что происходит возле него сегодня. Даже спустя 100 лет после убийства на темном граните не увядают цветки с сине-желтыми лентами. Каждый год в мае у подножия памятника в 10-м секторе Монпарнаса собираются украинские дипломаты, представители диаспоры, историки и военные. А лучшим доказательством того, что дело Главного атамана победило, стало то, что сегодня его имя официально носит боевое соединение современной украинской армии – 152-я отдельная егерская бригада Вооруженных Сил Украины, которая сражается с той же империей, которой столетие назад бросил вызов Симон Петлюра.



Так выглядит могила Симона Петлюры в Париже / Фото Игоря Гаврилишина

Посольство, дождавшееся независимости

На протяжении десятилетий советские спецслужбы – от ОГПУ в 1920-х до КГБ во времена Холодной войны – тратили колоссальные ресурсы, чтобы очернить имя Симона Петлюры. В октябре 1927 года они превратили парижский судебный процесс над убийцей Шварцбардом в политический фарс, где вместо террориста судили его жертву и все украинское освободительное движение. Советская пропаганда делала все, чтобы слово "петлюровец" стало клеймом, а фигура атамана ассоциировалась исключительно с хаосом.

Но империя проиграла. В самые мрачные времена безгосударственности, когда на политической карте мира не было независимой Украины, скромное надгробие на Монпарнасе выполняло роль своеобразного неформального посольства свободного государства в центре Европы. Сюда десятилетиями приходили те, кто верил в неизбежный крах СССР.

И этот гранитный камень дождался: и 1991 года, когда над Киевом вновь развелся сине-желтый флаг, и того времени, когда украинская армия снова надела трезубцы на свою форму. Семь пуль на улице Расина смогли остановить сердце человека, но оказались бессильны против идеи, за которую она отдала жизнь.