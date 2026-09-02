В школе рассказывают миф: GPS-трекеры раскрыли странную правду о зимовании аистов

Распространенное в школе представление о том, что все украинские аисты каждую осень непременно преодолевают рекордные 10 тысяч километров вплоть до самого юга Африки, на самом деле оказалось мифом.

Современные спутниковые передатчики показывают совершенно иную картину: значительная часть птиц сокращает этот путь почти вдвое, останавливаясь на зимовку гораздо раньше. Как объясняет орнитолог Виталий Грищенко, конечная точка перелета зависит не от слепого инстинкта, а от погодных условий, наличия корма и индивидуального характера каждой отдельной птицы.

Сложная траектория и бешенная скорость

Аисты никогда не летят напрямую с севера на юг. Пернатые с запада Украины и Польши огибают Карпаты с востока, двигаясь вдоль гор к низовьям Дуная через Румынию и Болгарию. Далее путь пролегает через пролив Босфор, Турцию по диагонали, Ближний Восток и Синай прямо в Египет, откуда они направляются вдоль русла Нила.

Благодаря GPS-меткам ученые фиксируют впечатляющие рекорды. До Египта птицы часто добираются всего за 12–13 дней практически без длительных остановок. А в этом году аист Макс из Словакии за 17 дней преодолел 5800 километров, пролетая в среднем по 341 километр в день. Его рекорд вообще составил рекордные 487 километров за сутки!

Аисты преодолевают просто невероятные расстояния / Фото Pixabay

Главный оазис – регион Сахель

Первой и ключевой точкой отдыха для наших птиц является Сахель – широкая полоса полупустынь и саванн к югу от Сахары (территории Чада, Судана, Нигера). Птицы попадают сюда в конце сезона дождей: влажная земля покрывается густой растительностью, появляется множество насекомых и мелких животных. Здесь аисты останавливаются как минимум на месяц, чтобы восполнить жировые запасы.

Если корма в избытке, многие стаи вообще отказываются от дальнейшего опасного полета и остаются зимовать в этих краях.

Характер и привязанность к месту

Если же сезон оказался засушливым, а пищи не хватает, аисты улетают дальше на восток и юг континента – в Кению, Танзанию или ЮАР. Орнитологи называют это явление "поведенческим полиморфизмом": одни птицы от природы являются авантюрными путешественниками, преодолевающими сверхдальные расстояния, а другие предпочитают стабильность и останавливаются поближе.

Некоторые особи демонстрируют удивительную точность навигации. Известен случай немецкого аиста Боба, который, по данным кольцевания, десять лет подряд возвращался на зимовку на одну и ту же ферму в Зимбабве. Обратный путь домой начнется уже в феврале, когда разрозненные стаи со всей Африки вновь сойдутся в гигантский поток над долиной Нила, чтобы весной вернуться в родные украинские гнезда.